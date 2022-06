Nu er han sur

- Regeringen er 'afgjort åben over for at vurdere' mulighederne for det fremtidigde forhold til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Jeg tror, ​​at det står klart at det her er en meget frustrerende situation, som vi befinder os i .



Mange tror at vi har kontrol over vores grænser

- Mange mennesker mener og tror jo, at vi tog kontrollen tilbage over vores grænser, da vi forlod EU.

- Mere generelt, er vi absolut åbne over for at vurdere alle tilgængelige muligheder med hensyn til, hvad vores forhold til den europæiske menneskerettighedsdomstol skal være fremadrettet.

Søg asyl i Rwanda - eller rejs hjem

Sådan siger den konservative Suella Braverman, der også er statsadvokat i England, ifølge avisen The Guardian, om den hasteafgørelse mennerettighedsdommerne i Strasbourg traf i går - få timer før det første asylsøger-eksport-fly skulle lette med kurs mod Rwanda.

En afgørelse, der betød, at flyet IKKE lettede med de første seks asylsøgere, England ikke vil have. De mene, at asylsøgere fremover skal søge asyl i Rwanda - eller rejse hjem, hvor de kom fra.

Britisk migrantfly til Rwanda bliver stoppet i 11. time

Stædig: Flybillet til 700.000 kroner

Alt er på bordet

Alle lande i Europa - undtagen Hviderusland - er medlemmer af menneskerettighedsdomstolen, men Boris Johnsons talsmand bekræfter ifølge avisen Independent, at et farvel til domstolen i Frankrig, er én af de muligheder, regeringen overvejer:

- Alle muligheder på bordet, som en del af vores arbejde for at løse de problemer, der rejses af de gentagne og til tider grundløse påstande, vi konsekvent har set i forbindelse med de her flyafgange, lyder det fra premierministrerens talsmand.