Nu er jeg i tvivl

- Jeg ville have stemt ja.

- Men er blevet i tvivl med det nye forslag i EU om at droppe enstemmigheden.

Sådan skriver Pernille F. i en af de kommentarer, er lige nu tikker ind på DR Nyheders Facebook-profil om den kommende afstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold.

Skræmmeeksempel

DR bringer nemlig en spritny meningsmåling fra Epinion, der viser at 38 procent af vælgerne vil afskaffe forbeholdet, mens 27 procent vil bevare det. Voxmeter har også offentliggjort en måling i dag, der viser solid føring til ja-siden - her siger 40,3 procent, at de vil afskaffe, mens 35,5 procent vil bevare.

Kan give medvind til nej-siden

Men 24-28 procent af vælgerne siger altså, at de er i tvivl, og Pernille er ikke den eneste, der bemærkede at super-europæere som kommissionsformand von Leyen, Frankrigs præsident Macron og belgiske Vehoftstadt i denne uge kom med meldinger, der viser, at de drømmer store drømme - og bla. gerne vil afskaffe vetoretten på f.ex. forsvarsområdet.

Meldinger, der ifølge Marlene Wind, professor i europæisk politik og jura på Københavns Universitet kan bruges af nej-siden som 'skræmmeeksempel' på, at nogen i Bruxelles går ind for at lave flertalsbeslutninger.

- Det kan give medvind til nej-siden.

- Ja-siden vil nok forsøge at forklare, at alle lande skal sige ja til ændringen, sagde Wind til Jyllands-Posten i går, og nationens! Arne V er enig:

- Sikke et selvmål, de kom med, tyske von Leyen og franske Macron.

- De vil jo have Europas Forenede stater, skriver Arne V. til nationen!, mens hvor ligger du?