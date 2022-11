Nu er mor bange

I fire år har Jette, Sebastians mor, haft ro i maven, for sønnen har boet på et bosted med døgnbemanding. Nu mener kommunen at seks timers bemanding er nok

- Jeg hedder Jette. Jeg har en søn, der snart fylder 18 – men som opfører sig som en på 3 år.

- Han bor lige på et opholdssted på Falster. Det har han gjort fra han var 14 år, og det går faktisk ret godt.

Kører traktor og spiller håndbold

- Der er døgnbemanding og mange aktiviteter, såsom at han kan gå til håndbold og kan komme ud og køre traktor og være i nærheden af dyr med fuld personaledækning.

- Men nu vil Odense Kommune sende ham et andet sted hen.

Sådan indleder Jette T et brev til nationen! – et af den mere desperate slags.

Begynder han at sparke, bide og slå?

For Jette frygter at det sted Odense Kommune vil finde til sønnen bliver et uden døgnbemanding – og hvis det sker, så tror hun at han vil begynde at blive ’udadreagerende’ og f.eks. sparke, slå, bide og kaste med borde og stole. Jette føler ikke at kommunen lytter, og nu håber hun at hendes brev – som nationen! har bedt Odense Kommune om at kommentere – kan gøre en forskel. Det fortsætter nemlig således.

Seks timers bemanding er ikke nok

- Det sted han er nu er der klare aftaler om hvornår og hvordan.

- Og det er ikke sikkert der er det, der nye sted.

- Det sted kommunen har fundet er kun bemandet fra 15- 21 i hverdage og weekenden fra 12 til 18, skriver Jette, der også er ked af miste muligheden for altid at kunne ringe til sønnen. Det kan hun nemlig i dag.

Konkret sag men ingen kommentarer

nationen! har spurgt Odense Kommune hvorfor de mener, at Sebastian kan klare sig uden bemanding? Og hvad de siger til en mor, der frygter at hendes søn nu bliver ’udadreagerende’? Og om, hvorfor Sebastian ikke kan få lov til at blive på Langholt, hvor han har det godt.

Men Odense kommune har ingen kommentarer til den konkrete sag.