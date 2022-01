Nu gør han det personligt

- Så må I gå af.

- Læg det ud til en folkeafstemning, og se så, hvad den siger.

Atomkraft: Ikke på min vagt

Sådan skriver Helle J. i en af de cirka 500 kommentarer, der er skrevet om den danske klima- og energiminister Dan Jørgensens kategoriske nej til atomkraft på Ekstra Bladets Facebook-profil.

Et nej, han er blevet nødt til at gentage mange gange de seneste måneder, fordi stærke kræfter i EU mener, at atomkraft er en del af løsningen på klimakrisen.



Hvad gør vi når vinden ikke blæser?

I går sagde han til Ekstra Bladet, at det ikke bliver på hans vagt, at der bliver indført atomkraft i Danmark. Og i dag skriver han det samme på sin officielle Facebook-side. Desværre ser det ud til, at rigtig mange hellere vil have atomkraft end Dan Jørgensen.

- Hvis man oprigtigt går op i at ændre klim- udfordringerne, så er der ingen vej udenom.

- Vinden blæser ikke 24 timer i døgnet, og solen skinner ikke hele døgnet.

Er du tilhænger af atomkraft i Danmark?

- Så er man ikke villig til at se på atomkraft som en energikilde, så skal man heller ikke prøve at overbevise folk om, at man bekymrer sig om klimaforandringerne, skriver Jesper H., der er en af de 26.000 danskere, der på TV2.dk har svaret på spørgsmålet: Er du tilhænger af indførelse af atomkraft i Danmark?

26.000 TV2-læsere har svaret - de fleste siger ja

66 procent har nemlig p.t. svaret ja - samme resultat viser afstemninger på nationen! - og på Dans side, er der flere, der mener, at han burde overveje sin måde at kommunikere sin holdning på:

- Dan Jørgensen, havde du overvejet at diskutere det med dit bagland - altså medlemmerne i partiet?

- Tror vi er mange, der gerne ville have den debat med en åben og lydhør minister, skriver Mads W. til Dan, og Maria synes, hele Danmark skal være med:



Lad befolkningen bestemme

- Jeg tænker, at det er befolkningen, der beslutter dette.

- Det kræver en folkeafstemning, skriver Maria B.

Du kan læse hele Ekstra Bladets interview med Dan Jørgensen her, men hvad tænker du?