Nu har 23.845 gjort det

- 9 år gammelt gasfyr sælges grundet køb af varmepumpe.

- Har kørt fejlfrit.

- Og alle services er overholdt (kan dokumenteres).



3000 kr - men kom med et bud

Sådan skriver Steen B. i den annonce han har lagt på Den Blå Avis i lørdags. En af rigtig mange annoncer om brugte gasfyr, der skal sælges fordi ejerne har skiftet varmekilde:

- Der følger brugervejledninger med.

- Kan evt bruges til reservedele.

- Kom med et bud, fortsætter Steen, der har skrevet en pris på 3000 kr. i annoncen. Til nationen! oplyser han, at den nye varmepumpe blev installeret for to uger siden. Og at han nu holder en stuetemperatur på 21.7 grader.

Annonce:

Har brugt 186 millioner

Som de mange annoncer antyder, så er der gang i gasflugten, og nationen! har spurgt Evida, det danske gasdistributionsselskab, hvor mange, der er tale om. Sidste år sagde Evida farvel til 5300 af deres 410.000kunder, men det tal er forlængst firedoblet. Selv om der er to måneder tilbage af 2022:

- Ved udgangen af oktober har Evida i 2022 modtaget 23.845 opsigelser af gasforsyningen fra gaskunder, som skifter varmekilde i løbet af i år eller næste år, skriver Evida.

Mere støtte fra januar

Man kan få støtte til at få lukket for gasforsyningen og fjernet måleren - det koster cirka 8000 kr - men pengene i den såkaldte afkoblingspulje er brugt for i år:

- Regeringens tilskudspulje på 186. mio. kr. for 2022 til dækning af omkostningerne til frakobling af gasledninger til rumopvarmning i privat beboelse er opbrugt for 2022.



- Puljen genåbner d. 3. januar 2023, skriver Energistyrelsen