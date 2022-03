Nu har folk ondt i røven

- Total inkompetence og åbenlys splittelse af befolkningen ..

- Istedet for bare at sænke afgifterne, som kommer alle tilgode i morgen, laver regeringen en grotesk bureakratisk manøvre, hvor kun udvalgte vælgergrupper tilgodeses… om et halvt års tid..

- Danmark trænger til en regering for folket og borgerne. Ikke en inkompetent, magtbegærlig regering, som kun ønsker at tilgodese sit eget vælgerkorps.

- Dumpet med et brag. Igen.

Fandme en ommer

Sådan skriver Martin S. i en af de - hold fast - 911 kommentarer der er skrevet på Ekstra Bladets facebook-profil om de cirka 419.000 husstande, der kan se frem til at modtage 6000 kr i varmecheck til august. Og de 2,3 millioner husstande, er ikke kan. Og Martin er langtfra den eneste, der raser:

- Det er fandme en ommer.

- Hvad med os andre helt almindelige lønmodtagere, der samlet tjener 700000kr pr år.

Vi har de samme udgifter - og går på arbejde

- Vi kan ikke få en pind - og vi har da de samme udgifter.

- Forresten tak for, at vi går på arbejde hver dag, skriver Allan N. med henvisning til at indtægtsgrænsen for at modtage varmecheck er en samlet husstandsindtægt på 650.000 kr.

For at modtage pengene, skal man have et gasfyr eller være tilsluttet et fjernvarmeværk, der bruger meget gas. Eller bruge el, som primær varmekilde. Og det synes Merete T. også er forkert:

- Der er åbenbart ingen der tænker på at træpiller er steget tilsvarende?

Trist træpille-pensionist

- Jeg er folkepensionist og alene. Og det er da underligt, at folk med høje indtægter kan få en check, mens vi andre åbenbart nærmest skal sulte, skriver Merete, der nævner at træpiller er steget fra 2200 kr til 3000 kr indenfor en måned for 950 kg.