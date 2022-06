Nu kan de mærke det

De tyske politikere mener - modsat de danske - at borgerne skal have hjælp til at betale de høje benzinpriser. Nu kan danske tankstationer melde om faldende omsætning

- Vi sparede 4 kr. pr. liter, det er da noget.

- Men hvis man kører fra København for at tanke, så nej, så er der ikke noget at spare.

Sådan skriver Louise S i en kommentar på Jydskevestkystens Facebook-profil i dag i en debat om benzinpriserne i Danmark og Tyskland.



De tyske politikere satte afgiften ned med 2,60 for to uger siden, så der i dag er en prisforskel på næsten tre kroner. Og Louise er ikke den eneste, der nyder godt af de tyske priser:

- Jeg har 3,7 km til en tank i Danmark og 5,4 til den billigste tank i Tyskland.

- Så ja, jeg tanker helt klart i Tyskland og køber samtidig billigere madvarer ind, skriver Tina L i en anden kommentar. Og spørger man - som den syddanske avis har gjort - tankstationerne på den danske side af grænsen, så kan de mærke, hvad vej benzintrafikken går for tiden:

Markedschef: Forventede tilbagegang

- Det er helt forventet, at det ville ske.

- Vi havde også estimeret en vis tilbagegang.

. Det er stadig for tidligt at sige, hvordan det kommer til at påvirke salget på sigt. Der har blandt andet været en del mediedækning af de tyske priser, og derfor er det ikke så overraskende, at flere har valgt at tanke i Tyskland i de første dage i juni.

- Men vi forventer også, at nogle kunder finder ud af, at det enten ikke rigtigt kan betale sig at tage turen eller ikke har lyst til at bruge tiden på det, og så vil det nok flade ud, skriver Claus Møller Sørensen, der er markedschef i OK i en mail til Jydskevestkysten, men hvad tænker du?