Nu kan der klages over kæmpe-elmaster

25 af den i alt 170 kilometer lange højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro i nord over Endrup til den dansk-tyske grænse, kan graves ned. Er det godt?

- Det er vigtigt at forstå, at dette ikke er en høring eller en del af anden offentlighedsfase, som kommer i 2020.

- Forslaget til linjeføring og kabellægning er således ikke godkendt af nogen myndigheder på nuværende tidspunkt.

- Formålet med at fremlægge forslaget nu er at få tilbagemeldinger og ønsker til ændringer fra dem, der bor i området.

- Herved har vi mulighed for at justere linjeføringen, inden den bliver sat ind i de rapporter, vi skal indsende til myndighedernes behandling.

Forstår ikke at man ikke kan grave dem

Sådan skriver Energinet i dag efter at de har lagt et bud på, hvor de 170 kilometer højspændingesedning der om nogle år skal udgøre den jyske el-motorvej, skal gå. Og ser man på de kommentarer, der tikker ind på de lokale mediers Facebook-profiler, så er klagerne allerede i gang:

- Den skulle overhovedet ikke være der, skriver Jesper U på TVs Syds Facebook-

- Man kan sende alt muligt ud i rummet, men grave en højspændingsledninger ned... Nej...

Nogle mister deres hjem

- Jeg forstår det simpelthen ikke, skriver Rie T samme sted, og på Jydskevestkystens Fecebook skriver Linda J:

- Kan forstå at nogle mister deres hjem og deres livsværk.

Du kan se den præcise linjeføring i forslaget her. Og så kan du sende mail med bemærkninger og ændringsforslag til linjeføringen på linjefoering@energinet.dk