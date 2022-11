Nu kan det ses: Kæmpefald

Energikrisen har i den grad fået danskerne til at spare. Og nu kan Energistyrelsen oplyse at vi har brugt 28,3 procent mindre naturgas i årets første tre kvartaler

- Det faktiske energiforbrug faldt med 1,3 pct. i de første tre kvartaler af 2022 i forhold til samme periode året før.

- Især faldt forbruget af naturgas. Det faldt med 28,3 pct.

Sådan skriver Energistyrelsen i dag i en oversigt over danskernes og Danmarks energiforbrug og energiproduktion. En oversigt der - nok ikke så overraskende, når man tænker på gaspriserne himmelflugt - viser et voldsomt fald i gas-forbruget.

Se de gule felter - det er danskernes forbrug af naturgas, som i år er styrtdykket.

Ligeglade: Fråser med gassen

Mere end 20.000 har sagt farvel

Et kig på Den Blå Avis i dag viser da også mange hundrede brugte gasfyr til salg. Og Evida, det danske gasdistributionsselskab, har oplyst til at nationen!, at antallet af gaskunder, der skifter væk fra den itdligere meget populære energikilde er mindst firdoblet i år:

Sidste år sagde 5300 af deres Evidas 410.000 kunder farvel. Men:

- Ved udgangen af oktober har Evida i 2022 modtaget 23.845 opsigelser af gasforsyningen fra gaskunder, som skifter varmekilde i løbet af i år eller næste år, skriver Evida. til nationen!, men hvad med dig?