Nu må det være nok: Bragte skam over familien ved ikke at have tørklæde på

Flere er blevet forvirrede over 22-årige Zeinabs beretning om, at blev sendt fra Allerød til Irak, da hun var 16 år gammel, fordi hun fra den ene dag til den anden besluttede, at hun ikke ville gå med tørklæde. For bestemmer pigerne ikke selv, hvad de skal have på?