Nu skal Mette vise sig som en rigtig leder

Tusindvis af danskere debatterer Mogens Jensens afgang lige nu - og mange undrer sig over, at Mette Frederiksen kan gå fri.

- Og Mette får lov at gå fri???

- Skandale!

'Der er ikke den fornødne opbakning til mig'

Sådan skriver Lecia M. i en af de tusindvis af Facebook-kommentarer, der lige nu bliver skrevet om Mogens Jensens beslutning om at trække sig fra posten som mink-minister pga. manglende opbakning.

Mink-Mogens slået ned

Gemmer sig bag Mogens?

Lecia skriver på DR's profil, hvor også Jens F. mener, at statsministeren har et ansvar:

- Mette, hvorfor gemmer du dig bag Mogens Jensen?

- Hvorfor tager du ikke ansvar for dine handlinger og ord, skriver Jens, og på Ekstra Bladets Facebook-side stemmer Hans Ole R i:

Chefen bør vise sig om en rigtig leder

- Helt enig.

- Tænker, at det er hans kvindelige chef, som burde vise sig som en rigtig leder og tage skylden for sine beslutninger, skriver Hans Ole R., og Martin D.K. synes, vi skal have et valg:

- Så mangler vi bare, at Mette Frederiksen tager ansvar for sit ...!

Udskriv valg

- Og udskriver valg ..!

- Mistillid og brud på grundloven hører ikke til i Danmark, skriver Hans.

På nationen! har foreløbigt 685 debattører ytret sig om Jensens afgang - den mest populære kommentar kommer p.t. fra 'fadbamsen dk':

- Ufatteligt, at den øverste leder går fri.