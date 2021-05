Nu sker der noget: Turister sked i klitten

- I lighed med 2020 forventes et øget gæstetryk i turistsæsonen 2021.

- Flere endagsgæster på Fanø.

- Danske turister opholder sig mere i bycentrum end de tyske turister.

- Den offentlige toiletkapacitet i Nordby og Sønderho kan ikke følge med.

Afføring er et problem i næringsfattig jordbund

Sådan formulerer Fanø Kommunes udvalg for Erhverv, natur- og teknik et af sidste sommers store problemer i den 'Handlingsplan for turistsæsonen sommeren 2021', der var på dagsordenen på mødet i sidste uge.

Ifølge den regionale avis, Jydskevestkysten, var der nemlig lange køer til både spisestedernes og de offentlige toiletter. Så lange at nogle turister ladede vandet - og det var er værre - i naturen.

Men heldigvis har Fanø-politikerne nu fundet en løsning på afførings-problemet, som - udover at det er noget griseri - også er en udfordring for naturen, da næringsstofferne i lort og tis er uønskede i de naturområder ved kyst og klit, hvor en næringsfattig jordbund er normalt.

Vi lejer toiletter i år

- Der lejes toiletter til opsætning, (på) P-pladsen bag mejerigrunden, P-pladsen på eventpladsen, P-pladsen ved Digevej i nærheden af børsen i Sønderho.

- Toiletterne lejes midlertidig for sommerperioden, skriver udvalget, der regner med at bruge i alt 120.000 kr på toiletleje og ekstra rengøring.

Brochure med regler

Udover ekstra toiletter vil kommunen også bruge 5000 kr på bord-bænkesæt, så turisterne ikke spiser på Diget, 220.000 kr. på en shuttlebus, så turisterne ikke behøver tage bilen med til øen - og 20.000 kr på at genoptrykke 'Oplev smukke Fanø' - en brochure, der kan informere gæster på øen om forholdene og regler for færdsel i naturen.

Et andet 'problem', de mange turister skabte rundt omkring, var fyldte færger og tomme hylder. Fra Sejerø fik nationen! et brev, der fik overskriften: Bitter Jens: Turist købte min bøf. Og fra Fanø kunne nationen! bringe: Ond stemning og fuckfingre: Skide gratister