Nul jule-klokke: Bange for muslimer

- Jeg havde ansøgt menighedsrådet om, at vi også skulle kime med klokken i Vollsmose.

- Men fra menighedsrådets side har de sagt: Vi vil ikke provokere vores muslimske naboer ved at indføre kimning ved højtiderne.

Fra Kirkeministeriets klokkeringe-vejledning.

Vi tager hensyn - og kimer ikke

Sådan siger Jens Lind Andersen, der har været sognepræst i Vollsmose Kirke i Odense i to år til DR Fyn om det juleklokkekimeønske han har fået nej til.

For selv om klokkerne har lov til at ringe til gudstjeneste, så mener menighedsrådet ikke at klokkerne skal kimet med de hurtige og intens slag der hører jul og påske. Formanden for menighedsrådet forklarer til DR Fyn, at det handler om at leve i et multikulturelt samfund og bo mange forskellige religioner sammen - og tage hensyn til hinanden.

Kim løs

På kirkens Facebook-profil har præstens ønske og menighedsrådets afslag fået Jacob N. til at undre sig:

- Er det sandt at I ikke må ringe med klokkerne, skriver han i en kommentar, mens Åge H. bare synes der skal gang i de klokker:

- Man skal selvfølgelig bare kime med klokkerne i Voldsmose alligevel, uanset hvad et kirke-fjendtlig menighedsråd siger, skriver Åge.

Ingen har spurgt os

DR Fyn har talt med en næstformand i en af Vollsmoses afdelinger boligforeninger, der er af samme mening. Han fortæller, at ingen fra kirken har spurgt beboerne herude. Og at han er sikker på, at en del vil sige: Kim, kim, kim, kim, kim løs, men hvad siger du?