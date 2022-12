Nul strøm: Alle bør have en plan B

Energisituationen er nu så kritisk i Sverige, at regeringen beder alle om at forberede sig på et længere strømsvigt. Og alle, der kan, skal kunne klare sig selv en uge med mad, vand, kommunikation og varme

- Næsten alle samfundskritiske aktiviteter er afhængige af strøm.

- Det er ikke sikkert, at dem, der bliver ramt af en strømafbrydelse, kan advares på forhånd.

- Forbrugsafbrydelser kan besluttes med kort varsel.

- Alle bør have en plan B for sig selv eller deres virksomhed for at afbøde konsekvenserne af en strømafbrydelse.

Lommelygte og tæppe med i skole

Sådan lyder det nu fra den svenske regering om energikrisen og manglen på strøm. Og den 'reelle risiko', der er for at el-systemet - kortvarigt - bliver tvunget til at lukke ned i visse områder.

I Staffanstorp Kommune - der ligger 15 kilometer fra Malmø - fik alle forældre et brev i begyndelsen af ​​december, hvori kommunen advarer om, at det kan blive nødvendigt at afbryde strømmen fra kommunens skoler og børnehaver til vinter med kort varsel, hvis der opstår strømmangel.

Annonce:

I brevet står der, at undervisningen så fortsætter, men at den vil foregå uden varme, uden belysning, uden varmt vand og uden adgang til mobilnet. Og forældrene blev bedt om at være klar til give børnene et tæppe og en lommelygte med i skole/børnehave.

Lillebitte lysblink: Koster millioner

Danish Crown-chef: Hyppigere og hyppigere

I Danmark har regeringen ikke advaret om risiko for strømafbrydelser, men flere store erhvervsvirksomheder fortæller, at de oplever såkaldte spændingsfald i elforsyningen:

- Der er ikke en tydelig systematik, men det bliver hyppigere og hyppigere.

- Det skyldes både, at vores elektriske anlæg bliver mere og mere fintfølende, men jeg tror også, der er en opfattelse blandt dem, der har forstand på forsyningsanlæg og jo først og fremmest vores omstilling til mere bæredygtig energi, at det er et problem, der vil være tiltagende i de kommende år, siger Søren F Eriksen fra Danish Crown til mediet Fødevarewatch.

Frygter dødt mobil-net til vinter