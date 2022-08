Nul strøm i kontakten: Risikoen er reel

Risikoen for perioder uden strøm i dele af Sydsverige er vokset fra 'lav' til 'reel'. En reaktor på atomkraftværket Ringhals har nemlig haft et uheld

- Det vi ser nu er, at når vi får mest brug for at importere el, så er der måske ikke noget.

Sådan siger Erik Ek, strategisk driftchef i Svenska kraftnät, i en pressemeddelelse i dag.

Fra lav risiko til reel risiko

Tidligere i dag kom det nemlig frem, at et uheld på atomkraftværket Ringhals betyder, at værkets reaktor 4 er lukket ned frem til slutningen af december. Og det presser elforsyningen især i Sydsverige.

Virkelig dårligt strøm-nyt

Reaktor fire leverer nemlig normalt strøm i mængder, der svarer til cirka en fjerdedel af hele Danmarks forbrug. Og derfor skruer Svenska kraftnät nu op for alarmlampen:

- Udover situationen med Ringhals 4 er der en række andre faktorer, der påvirker det svenske energisystem negativt.

Norge har selv problemer

- Ifølge vores nye beregninger kan Sverige ikke regne med at at importere el i samme udstrækning som tidligere, oplyser Kräftnet. Norge, der normalt er gode til at sælge strøm til Sverige (og Danmark) har således store problemer med deres strømforsyning pga lav vandstand i reservoirer, der er koblet på vandkaftværkerne. De europæiske lande ser heller ikke ud til kunne producere strøm i overflod pga af gaskrisen.

Må frakoble elforsyningen

- For at sige det lige ud, betyder det at der til vinter, når det er koldest, er en reel risiko for at vi må frakoble elforsyningen i dele af sydsverige, siger Erik Ek. Før dagens meddelelse om atomkraft-uheldet mente Svenska Kräftnet, at risikoen for at strømnedbrud var 'lav'.

Kan også ske i Danmark

I fredags fortalte Johannes Bruun, afdelingsleder for Elmarked i Energinet, den systemansvarlige virksomhed i Danmark, til nationen!, at nogle danske el-kunder også er i risiko for at miste strømmen:

- Vi står i en situation uden fortilfælde.

- Der er en forøget risiko for timer, hvor elmarkedet rammer maksprisen.

- I disse situationer kan det i værste tilfælde blive nødvendigt at begrænse dele af det danske elforbrug, sagde afdelingslederen, men hvad siger du?