Nummerpladen der ikke giver p-bøder

- Her er et lille vink om, hvordan p-afgifter kan forekomme - uden at køretøjet har været på stedet .

- Det er muligt at bestille en dansk udseende nummerplade i Sverige med det reg.-nr., som man ønsker.

Lånte registreringsnummer

- Dette er ikke en and.

- Min kammerat bestilte et sæt til sin Citroën – med et registreringsnummer, han havde ’lånt’ fra vores lokale pizzaforretnings bil.

Sådan skriver Per H. til nationen!, efter at Troels i sidste uge fortalte om to de p-bøder, han fik for at holde ulovligt i et p-hus i Aalborg - selv om han aldrig har været i p-huset.

Mystisk: Bil kører på shoppetur uden ejer

Bilejers navn stod på nummerpladebestilling

Og Per er langtfra den eneste, der har kontaktet nationen! om, at der florerer falske nummerplader i landet. En har sendt linket til den svenske hjemmeside, hvor en dansk nummerplade koster mellem 280-300 danske kroner. Sælgeren oplyser, at nummerpladerne IKKE må bruges som nummerplader - men som du kan se nedenfor, så sker det. I 2018 blev en mand, der havde købt sådan en, nemlig knaldet.

Og Niels E. har sendt denne beretning til nationen!:

Satte p-plader på - og fjernede dem igen

- Jeg har i København set en bil, som holdt ulovligt parkeret, og da ejeren kom hen til bilen, så fjernede han to nummerplader, der hang uden på bilens rigtige nummerplader, og lagde de ekstra nummerplader ind i bilen, inden han kørte.

- De nummerplader, han havde siddende på bilen, medens den holdt ulovligt parkeret, har formentlig været falske, og hvis der findes en bilist med den tilsvarende nummerplade, så vil han modtage evt. bøder, skriver Niels.

Det endte med en dom

Rigspolitiet har ikke overblik over sager med falske nummerplader, men henviser til bl.a. Københavns Politi, der heller ikke har overblik over, hvor mange sager der er med falske nummerplader, men som du kan se her, så findes de: