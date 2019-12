Numse-forhør på jobcenteret: Hvordan tørrer du dig?

- Jeg kigger på dem og siger: ’Jeg er 50 år gammel - skal jeg forklare, hvordan jeg tørrer min numse, over for jer tre', fortæller Brian om et møde på jobcenteret

- Endnu et horribelt tilfælde af en samfundstendens, hvor det tydeligt fremgår, at der er tale om mistro ift borgerens vanskeligheder/sygdom.

- Jeg undrer mig dybt over, hvordan kan man få sig selv til at arbejde ud fra en tankegang om, at mistro, mistillid og overdreven anvendelse af kontrol over for mennesker, der i forvejen er udfordret, vil gøre dem mere raske.

Se også: Ydmyget af jobcenteret: Syg kvinde tog sit eget liv

Hvordan tørrer du din numse?

Sådan skriver Karin H. i en af de foreløbig 550 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om den 50-årige Brian L. fra Hedensted, der fortæller, hvor ydmygende og nedværdigende han synes, jobcenteret behandlede ham, da han klagede over smerter i hænderne i det jobtræningsforløb, han var blevet placeret i.

Han var nemlig ifølge DR blevet sat til at sætte mærkater på nogle kasser, hvilket - efter en blodprop, arbejdsulykke og operation i begge hænder - gav ham stærke smerter i hænderne.

Se også: Barskt jobcenter: Gør du rent hjemme, kan du også gøre rent for andre

- Jeg blev indkaldt til møde, hvor der er tre personer fra jobcentret i lokalet, og de begynder at snakke om mit forløb. På et tidspunkt er der en af personerne, der siger: ’Du har jo noget med dine hænder, så hvordan børster du tænder'?.

- ’Jeg vil også gerne vide, hvordan du tørrer din numse’.

Skal jeg forklare hvordan?

- Jeg blev chokeret. Der blev helt stille i lokalet, og jeg kigger på dem og siger: ’Jeg er 50 år gammel, skal jeg forklare, hvordan jeg tørrer min numse over for jer tre?’

- Så gentager han: ’Ja, det vil jeg gerne have,’ siger Brian Larsen til DR Nyheder, og Karin H, ovenfor er ikke den eneste, der er rystet:

. Vi skal lige være enige om, at det er et JOBCENTER! Her taler man om en evne til at arbejde, om hvorvidt man kan klare at bestride et 37 timers job eller mindre.

Forhørsagenter

- Det er fandme da ikke et visitationsmøde med hjemmeplejen om, hvorvidt man kan klare sig med tandbørste og lokumspapir ...

- Jeg mener 100 %, at den gruppe af forhørsagenter, som reelt set skulle hjælpe manden med at finde et job, burde gå i gang med at finde et nyt til dem selv.

- Det der er SÅ dårlig stil, skriver Lars H., der har fået 459 likes, men hvad tænker du?

Se også: 11.000 kr udbetalt for 6 timers arbejde er fint: Skal ikke have noget ansvar