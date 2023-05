Ny betalingsbro: Nogen spørgsmål?

En fast forbindelse mellem Fyn og Als kommer til at koste penge at køre på. Nu er projektet klar til borgermøder

- En fast forbindelse har været et stort ønske i mange år.

- Derfor er jeg rigtig glad for forundersøgelsen, som bringer os et vigtigt skridt tættere på at blive landfast med Fyn.

Sådan sagde Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen til TV Syd, da der for to år siden blev sat penge af til en forundersøgelse af en mulig fast forbindelse mellem Fyn og Als.

Mulighed for spørgsmål

Og nu er undersøgelsen så langt, at Sund & Bælt, der driver Storebæltsbroen og halvdelen af Øresundbroen, nu sammen med Vejdirektoratet, er klar til at fortælle borgerne om de foreløbige resultater.

- På mødet vil Sund & Bælt og Vejdirektoratet orientere om status på forundersøgelsen på henholdsvis kyst-til-kyst-delen af forbindelsen og på land.

- Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog.

- Alle er velkomne, skriver Sund & Bælt og Vejdirektoratet, der pga pladshensyn beder om at man tilmelder sig senest tre dage før borgermødet afholdes.

Brugerne finansierer

Der er møde i Faaborg d.6. juni kl. 19.00 til 21.00 i Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg og i Sønderborg ugen efter, d. 14. juni kl. 19.00 til 21.00 i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.

På Als-Fyn Forbindelsens hjemmeside, kan man læse, at der nok bliver tale om at finansiere broen via en finansieringsmodel, som vi danskere kender fra blandt andet Storebæltsforbindelsen:

- En finansieringsmodel, der gør det muligt at anlægge større infrastrukturprojekter, hvor brugerne enten helt eller delvist finansierer omkostningerne ved etablering og drift, skriver Als-Fyn Forbindelsen, men hvad siger du?