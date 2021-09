Ny blodrus: 1428 delfiner dræbt

- Grindedrab og delfindrab er et meget tabubaseret område.

- Og mange færinger tør derfor slet ikke at udtale sig.

- Derfor fortsætter denne huleboertradition.

Sådan skriver en person med færøske forbindelser til nationen! om de 1428 delfiner, der ifølge flere færøske medier (se video her) blev jagtet ind i Skålefjorden i går - og dræbt.



Personen ønsker at være anonym af hensyn til sin egen og familiens sikkerhed, men han synes, hele verden skal vide, hvordan - nogle - færinger, opfører sig over for levende dyr:

- I en fuldstændig ukontrolleret slagtning af delfiner grundet manglende organisering blev 1428 delfiner aflivet på Skålefjorden igår.

- Færøerne, som har en højere bnp end resten af kongeriget, er i en yderst positiv vækst, hvor ingen sulter – tværtimod bliver gammelt hval/delfinkød ofte smidt ud for at gøre plads i fryseren til noget nyt og friskt, hvilket medfører udfordringer for affaldshåndteringen, skriver han, og på organisationen Sea Sheperds Facebook-side har de mange døde delfiner fået folk til tasterne.

- Jeg kan ikke skrive, hvad jeg mener, for så udelukker Facebook mig, skriver Gordon M således, og Terry R er også rystet:

De bliver nok smidt i skraldespanden

- Hver enkelt delfin skal nu følges, så vi kan se, hvad der sker med dem.

- Mit gæt er at de bliver smidt i skraldespanden eller i et hul i jorden, skriver Terry R, og Fritz H skriver, at han har bedt Mette Frederiksen om at gå ind i sagen:

- Hvis hun udtaler sin kritik, så bliver det også lettere for de lokale, der vil have den her barbariske tradition stoppet, skriver Fritz H.

De billeder skal ikke vises

På Kringvarp Føroyas Facebook-profil skriver Mads N en kommentar henvendt til medierne:

- Hvorfor viser medierne på Færøerne overhovedet billeder af dette?

- Er de idioter, der tror at de har en rigtig 'story at fortælle i aviserne og på internettet, overhovedet ikke klar over, at fotos af slagtede springere/ delfiner i den grad får resten af verden til at fare i flint og dermed kan det skade Færøernes export?

- Simpelthen fordi de moderne forbrugere ikke vil tolerere et springerdrab, skriver Mads N. men hvad tænker du?

Hvis du var med til delfindrabet i Skålefjorden i går, må du meget gerne sende et foto her.