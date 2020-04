Ny corona-uddannelse varer én uge: Månedsløn på 20.000

Der mangler tusindvis af sosu'er, og formanden for danske SOSU-skoler håber at en ny corona-uddannelse kan få ledige ind på skolerne - og nogen til at skifte branche.

- Med den nye arbejdsmarkedsuddannelse kan vi imødekomme et akut behov for mere sundhedspersonale til pleje og omsorg under covid-19.

- Hvis det også kan være vække fleres interesse for faget og være en vej for eksempelvis brancheskiftere og ledige til uddannelse og job inden for sektoren, hilser vi det mere end velkommen.

Mangler 41.000 de næste ti år

Sådan siger formand for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard, i en pressemeddelelse om den nye 5-dages uddannelse i corona, der har fået navnet 'Omsorg pleje og praktisk hjælp Covid-19'. Der første hold går i gang i morgen.

Det første corona-kursus begynder i morgen. Klik i faktaboksen for at se, hvordan du melder dig til.

Kort om 'Omsorg pleje og praktisk hjælp Covid-19' Varighed: Fem dage Uddannelsen giver blandt andet: – basal viden om hygiejne samt forebyggelse af smittespredning og afbrydelse af smitteveje – viden om og kompetencer til at løse og dokumentere ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx personlig hygiejne, mund- og tandpleje, ernæring og mobilisering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens eget hjem – viden om og kompetencer til at observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgeren og sikre dokumentation og videreformidling til relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Uddannelsen vil blive udført online som fjernundervisningsforløb ved hjælp af e-læring. Uddannelsen vil også kunne bruges til at opkvalificere medarbejdere til at støtte handicappede borgere i eget hjem. Uddannelsen er ikke et supplement til social- og sundhedsuddannelserne. Det er planen, at uddannelsen udfases, når pandemien er aftaget i Danmark. Kilde: sosu.dk, læs mere og meld dig til på UddannelsesGuiden Vis mere Luk

Formålet er give faglærte og ufaglærte medarbejdere, der ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, kompetencer til at hjælpe, pleje og yde omsorg til borgere på plejehjem og i hjemmeplejen i en akut situation, og selv om planen er at den skal udfases, når corona-pandemien er aftaget i Danmark, så håber sosu-skoleformanden, at dem der gennemfører den, får smag får faget.

Behov både nu og efter covid-19

Der er nemlig voldsomt behov for pleje og omsorgspersonale de næste mange år - Danske SOSU-skoler har tidligere anslået behovet de næste 10 år til at være 41.000 medarbejdere:

- Der er behov for faglærte i branchen både nu og efter covid-19, siger Lisbeth Nørgaard i pressemeddelelsen fra sosu.dk.

Ifølge Jobpatruljen.dk er mindstelønnen som ikke-uddannet sundhedspersonale på 125 kr pr time, og det giver på en standardmåned 2n løn på 20.000 kr.

