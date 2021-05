Ny EM-sang: Kryptisk svar fra DBU

- Der er ikke nyt at fortælle – måske tættere på EM.

- God dag

Sådan svarer kommunikationschef Jakob Høyer på det spørgsmål nationen! - efter en snak på redaktionen - sendte i går til DBU:

Er der en sang?

Er der overhovedet en officiel sang til det her udskudte EM?

Og hvis nej, hvorfor ikke?

Svaret antyder, at der er noget på vej inden EM startskuddet lyder 10. juni, men på DR P6s Facebookside - hvor debatten om EM-sange rundede 180 kommentarer sidste sommer, er der dog en del, der godt kunne klare sige uden:

Frygtelig tradition

- Please, ingen.

- Det er en frygtelig tradition, skrev Kristian N, og fik 19 likes og fem hjerter, og MIchael E. er enig:

- Drop nu den ynkelige tradition.

- De kæmper krampagtigt for at finde en ny 'Recepten'. Men det sker bare aldrig. Den blev født i en tid, hvor den passede ind. Et landshold som for første gang skulle til VM med et hold fyldt med personligheder, som fik løftet Danmark ud af 100 års dødvande.

Tiden er løbet fra fællessang

- Sangen samlede nationen i en god fællesskabsfølelse, og vi kunne alle skråle med på den.

- Samtlige forsøg lige siden har været mildest talt elendige, jeg tror kun, at jeg selv kan huske den følgende fra 1988 'En for alle', som også blegnede ved siden.

- Og så var der også lige 'Rød hvide farver' fra OL 1972.

- Alle de øvrige har jeg lykkeligt glemt, eller ikke engang hørt.

- Tiden er løbet fra den slags. Den der euforiske fællessang har de danske fodboldfans lagt fra sig.

Så please fri os

- Så please fri os fra endnu et kikset forsøg, skriver Michael, mens andre af P6s Facebookvenner mener, at der allerede er nogle numre ude, der kan bruges i år.

Bl.a den her fra The Tötally Terrific Thömas Treö Trio, og denne her fra Kragens Krudt,

Hvis du har et bud, så send gerne link til denne mail.