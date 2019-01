Ny lov rammer 'langsomme' bilister: Bøder for fem millioner kroner pr. dag

I dag modtager 23.400 bilejere og knallertejere et brev om, at de skal betale dagbøder på 250 kr. De har nemlig ikke nået at få en ansvarsforsikring, inden fristen udløb i sidste uge

- Vi har haft meget travlt på telefonerne for at hjælpe de mange tusind ejere eller brugere af køretøjer, primært knallerter, med at rådgive dem til at få afmeldt deres solgte, skrottede eller stjålne knallert.

3700 opkald på én dag

- På en enkelt dag før jul modtog vi 3700 opkald. Hertil kom hundredvis af mails med spørgsmål typisk om, hvordan man fik afmeldt sin knallert og dermed undgik at skulle betale dagsgebyr.

Sådan siger Maria C. Dyrehauge fra DFIM, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, der derfor i dag har sendt breve ud til de 23.400, som endnu ikke har hverken afmeldt deres køretøj eller har købt en ansvarsforsikring.

250 kr. pr. dag for manglende ansvarsforsikring

I brevet står der bl.a., at vedkommende nu bliver opkrævet 250 kr. pr. dag i dagsgebyr fra og med i dag. Der står også, hvordan man betaler, hvordan man undgår yderligere dagsgebyrer, og endelig, hvad der sker, hvis man ikke betaler, hvad man skylder (så går der en rykkerprocedure i gang). Desuden er der en klagevejledning.

DFIM advarede i begyndelsen af december i alt 50.000 motorejere, om at de skulle få orden i sagerne, og mere end 20.000 har altså nået at få en forsikring eller afmelde deres køretøj.

- Målet er selvfølgelig at få flest mulige til at få købt den lovpligtige ansvarsforsikring på sit køretøj, skriver DFIM til nationen!, og ser man på resultatet af den afstemning, som mere end 30.000 læsere har deltaget i her på ekstrabladet.dk, så er der kæmpe opbakning til loven.

Værre end sort arbejde

'I min optik er det værre end sort arbejde. Det er nok de færreste, der kan betale regningen for de ulykker man kan forsage med bilen', skriver Henrik G således i en af de cirka 700 kommentarer, den nye lov med dagbøder har fået på nationen!

'Det er bare helt OKAY, så vi kan få de biler der køre på 'frihjul/nas' kan komme væk fra vejene.

Bare hent de uforsikredes fjernsyn

Men det kræver, at der bliver fulgt op med konsekvens. Pladerne af, at opstået gæld pantes.

Og for min skyld, vil det være fint henter man 65 tommes husalter i pant. Det skal kunne mærkes', skriver Hans M

