Ny pakke fra Nordea: Stiktosset

For en måned siden kunne Nordea meddele at de havde et overskud i tredjekvartal på 7,5 milliarder kroner. Og derfor kan Mia, folkepensionist, ikke acceptere at de sætter prisen på hendes såkaldte 'bankpakke' op

- Nordea flår os igen med deres gebyrer. Men nu er nok NOK!!

- Hvad med os folkepensionister, der i forvejen er hårdt ramt af inflationen.

- Skal vi bare blive ved med at finde os i Nordeas forhøjelser???

Vi er tvunget til at have en konto

Sådan indleder Mia P. et brev til nationen! om at få en brev fra banken om en såkaldt ’bankpakke’. Og så læse det og føle sig flået af en gebyrpisk. Mia er faktisk ikke den eneste læser, der har fået bank-pakke-brevet og kontaktet nationen!, og nedenfor kan du læse, hvad Nordea har at sige om forhøjelsen på 30 kr pr kvartal. Mias brev fortsætter nemlig således:

- Vi har ikke en bankkonto for sjov, eller fordi vi har mange penge.

- Nej, vi er tvunget til at have én, for ellers kan vi ikke få vores pension udbetalt.

Så hvad med en gratis konto?

- Vi er også tvunget til at betale regninger over banken, ellers bliver det dyrere.

- Kunne man ikke lade os fattige være i fred, og give os en gratis konto?, skriver Mia, der synes Nordea har rigeligt med penge.

Stigende renter giver markant løft til Nordeas indtægter

Nordea: Det er blevet dyrere

nationen! har bedt Nordea, der har haft overskud i milliardklassen de seneste kvartaler, svare på, hvorfor det nu skal koste en tier mere pr måned? Og om ikke kunne lave en gratis konto til kunder, der kun betaler regninger/får løn/pension? Og det svarer Nordea på sådan her:

- Prisstigninger er ikke populære. Det forstår vi godt.

- Især i en tid, hvor priserne i samfundet generelt stiger. Men priserne stiger også for os som bank, ligesom i andre virksomheder.

Vi skal være solide og stabile

- Vi har en af Danmarks bedst ratede mobilbanker, som vi løbende udvikler med de nye og bedre funktioner, som kunderne efterspørger. Ligesom driften af vores personlige ekspeditioner i filialerne, når vi hjælper vores kunder med at betale en regning eller overføre penge, også er blevet dyrere.

- Derfor hæver vi prisen på den generelle bankpakke ’Min Hverdag’ med 10 kroner om måneden for første gang siden 2019.

- Det gør vi for fortsat at kunne udvikle de services, vi tilbyder vores kunder. Og samtidig sikre, at vi kan vedblive med at være en solid og stabil bank, skriver Nordeas presseafdeling til nationen!,