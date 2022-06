Ny plan: Vil smadre Putin

Holland, Tyskland og England vil sætte turbo på gasudvindingen i nye felter i Nordsøen for at stoppe Putins indtjening på gas. Skal Danmark også i gang med et gas-eventyr?

- Jeg sætter pris på, at han sagde det direkte til mig.

- Men jeg var meget skuffet.

- Og jeg er ikke den eneste, der er stærkt imod gasboringen.

Sådan siger borgmester Ineke van Gent fra den holllandske ø Schiermonnikoog til TV-stationen NOS om den boreplatform, der nu skal stilles op 18 kilometer ude i Nordsøen. En platform, der skal levere to til fire milliarder kubikmeter naturgas årligt til det europæiske gasmarked, der ikke vil være afhængig af russisk gas.

Van Gent modtog nemlig tidligere på ugen et telefonopkald fra regeringen i Haag, der meddelte, at de udover platformen vil anlægge en rørledning for at få gassen i land. Og det synes hun og flere miljøorganisationer bl.a. Greenpeace, er rigtig skidt for det sårbare og UNESCO-beskyttede Vadehav.

Men.

Tyskland - der også er partner i projektet ved Schiermonnikoog - vil ifølge nyhedsbureaet DPA samtidig sætte turbo på gasudvidningen i delstaten Niedersachsen, der ligger ud mod Nordsøen. Det vil England også.

Den britiske regering gav således onsdag grønt lys til et stort gasfelt øst for Aberdeen. Projektet, som har fået navnet 'Jackdaw' (allike, red.), skal ifølge Financial Times stå for 6,5 procent af den britiske produktion fra 2025.

Den danske gasproduktion ligger pt. stille stort set stille lige, da Tyra-feltet er under renovering. Den er dog færdig til næste sommer, og så er Danmark selvforsynende med gas.

Faktisk kan Energistyrelsen meddele, at gas fra Tyra - sammen med den biogas, der bliver produceret på landets mange biogasanlæg - vil udgøre 151% af vores nuværende gasforbrug fra 2024. Der er desuden adskillige gas-felter i den danske del af Nordsøen, der ikke er sat i produktion endnu. Bla, Svanefeltet, der kan indeholde op mod 100 milliarder kubikmeter naturgas) og Xana-feltet.

