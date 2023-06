Ny rabat: Virkelig usmageligt

I Danmark betaler virksomhederne ikke elafgift - det er kun private kunder, der skal betale 87 øre (inklusive moms) per kilowattime. Og nu indfører Energinet et nyt tarifsystem, der giver firmaerne endnu mere rabat, mens din regning stiger

- Endnu en gang skal den almindelige dansker udsuges, for at virksomheder kan få gebyrrabatter.

- Virkelig usmageligt.

- Har vi ikke betalt nok til energikøbmændene de sidste år?

- Skal vi skabe flere milliardærer - på bekostning af dem, der har mindst?

Vi vil gerne have grønne virksomheder

Sådan skriver Bent K. i en kommentar på Finans.dk's Facebook-profil om den nye tarifmodel, der betyder, at alle danske elforbrugere skal betale et nyt fast årligt abonnement på 180 kroner.

De kan ikke betale det samme

Det er statens selskab Energinet, der skal have pengene, og de siger selv, at de små forbrugere med den nye model kommer til at betale mere, mens de store elkunder vil sippe biligere. Men:

- Vi vil i Danmark gerne have virksomheder, der laver grøn brint af strøm fra vindmøller og solceller, så vi kan være med til at sikre klimaomstillingen i de industrier, der fortsat har behov for brændsler.

- Det drejer sig bl.a. om tung transport, skibstrafik og fly.

De ville flytte til udlandet

- Hvis de skulle betale det samme for den første kilowatt-time som den sidste, så ville udviklingen af grønne brændsler blive bremset eller flytte til udlandet.

- Og dermed ville vi ikke indfri Danmarks erhvervsmæssige potentialer på området og gå glip af teknologiernes mulige samspil med det danske energisystem, siger Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet, om de nye tarifabonnementer.

Slipper i forvejen for afgift

Ifølge Finans.dk vil små elkunder ende med en årlig ekstraregning på cirka 100 kroner, mens de store helt store elslugere vil slippe 100 millioner kroner billigere end med dagens model.

Den lilla farve her angiver, hvor meget virksomheder betaler i elafgifter/moms osv. Kilde: Eurostat

Den samlede tarifekstraregning til især de små kunder løber ifølge Finans.dk op i 350-400 millioner kroner årligt. I forvejen betaler private danskere EU's højeste elafgifter, mens danske virksomheder stort set IKKE betaler elafgift.