Ny succes for Putin

- Vi har modtaget tilladelse til at importere olie/benzin fra Rusland.

Sådan lød det ifølge bl.a Al-Jazeera.com fra Zaw Min Tun, talsmand for militæret i Myanmar, på en pressekonference onsdag.

Strømnedbrud og stigende benzinpriser

Talsmanden kunne også fortælle, at aftalen er forhandlet på plads, da Myanmars hærchef, seniorgeneral Min Aung Hlaing, var på en rejse til Rusland i sidste måned. I dag får Myanmar olie via Singapore, men nu skal Rusland altså til at levere.

Benzinpriserne er steget 350 procent i landet, der har 54 millioner indbyggere. Der er også jævnlige strømafbrydelser, og olieimporten skal især bruges på det store asiatiske lands kraftværker.

Kina og Indien køber også fra Rusland

Myanmars naboland Kina og genboen Indien har siden sanktionerne mod Rusland blev indført af USA og EU begge skruet op for olieimporten fra Rusland. Også selv om USA tidligere har forsøgt at få Indien til at lade være:

- Vi kan ikke indføre sanktioner, der kan forhindre, at Indien handler med Rusland.

- (Men) jeg har bedt Indien om to ting. For det første, lad være med at udnytte den smerte husholdninger i USA og EU føler lige nu.

Smerten i EU og Europa

- Og for det andet, pres priserne når i forhandler. For hvis I ikke køber olien (fra Rusland), er der ingen andre, der køber den, sagde Amos Hochstein, præsident Joe Bidens energi- og sikkerhedsrådgiver, til Financial Times i juni, men hvad siger du?

