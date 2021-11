Ny 'tarif' på 100 kroner rammer folk i lejlighed

- Jeg kan godt forstå, at nogle vil tænke: 'Hvorfor skal jeg til at betale mere, jeg bruger jo ikke meget strøm'.

- Men der er faktisk tale om en mere retvisende og rimelig fordeling af udgifterne.

Dem der bruger mest betaler for meget

- Storforbrugere betaler i dag en uproportional stor andel af de samlede udgifter, fordi de betaler det samme i systemtarif for den første og den sidste kilowatt-time de bruger, selv om samfundets omkostningerne ikke stiger en til en med den enkeltes energiforbrug.

- Og ved at sænke betalingen for de største elforbrugere skubber vi også på hele elektrificeringen og den grønne omstilling af Danmark.

Sådan siger Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet, om den nye måde, Energinet fremover godt kunne tænke sig at opkræve systemtarif på.

Overrasket husejer: Får kæmpe rabat

Og dem der bor i lejlighed skal betale mere

I dag betaler alle elforbrugere – uanset om man er en lille forbruger eller storforbruger – 6,1 øre pr. brugt kilowatt-time i såkaldt systemtarif. Men står det til Energinet, skal alle godt 3 millioner elforbrugere fremover betale et fast grundbeløb på 180 kroner årligt.

Betalingen af de 180 kr. vil dække cirka 25 procent af Energinets samlede udgifter til systemdriften. De resterende 75 procent skal fortsat dækkes ved en fast betaling pr. kWh, dog en mindre betaling pr. kWh end i dag.



- Vi vil samlet set opkræve det samme, men på en anden måde, siger områdelederen, der har regnet sig frem til, at folk - især dem, der bor i lejlighed, i huse med et lille elforbrug eller sommerhusejere - skal betale 100-150 kr. mere i samlet elregning om året end i dag.

Energinet anmoder alle, der mener noget om den ændrede tarifmetode, til at skrive et høringssvar via e-mail til eltariffer@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag 3. december 2021 kl.12.