Ny trend: Megadyr adresse

Først kom Silvan til indre by København, så meddelte IKEA, at de åbner et city-varehus til august. Og nu er lavpriskæden Harald Nyborg så klar

- Sidste sommer åbnede Silvan ved Kultorvet i Indre By.

- Og denne sommer forventer Ikea at åbne deres første city-varehus ved Dybbølsbro.

- Når disse store giganter ser potentialet i at være helt tæt på københavnerne, er det nærliggende at forestille sig, at andre store kæder vil følge trop.

Kortere vej

Sådan siger Savills Danmarks topmægler, Thomas Nielsen, til Estate Media om den lejeaftale han har formidlet til en Harald Nyborg-butik, der åbner i dag på en meget fin adresse lige ved Imperial i indre København. En aftale mediet betegner som en del af en større trend.

Ny Ikea klar: - Vi tripper

Og folk fra stationen

Og til nationen! fortæller Arne Gerlyng-Hansen, byggemarked-kædens direktør, at han satser på at folk, der tager toget fra Vesterport Station, også lige besøger butikken, der har fået 1000 kvadratmeter:

- Vores kunder i den indre by får meget kortere vej, når der skal handles i Harald Nyborg.

- Desuden forventer vi en del kunder, der pendler ud og ind af byen via Vesterport Station og Hovedbanen, skriver Arne, der lige minder om, at der - på grund af den begrænsede plads - ikke er et fuldt sortiment, men hvad tænker du?