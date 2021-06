Ny vandmåler: ’Det værste lort’

- Dejligt i sætter noget fokus på disse sager med stort vandforbrug i en boligforening.

- Et andet sted i kunne sætte fokus, er Ista.

- De lever vandmålere, og afregner.

- Vi er en boligforening som i 2018 udskiftede til deres nye, og smartere, fjernaflæsnings målere.

- Men siden er et utal af målerne ’døde’, og da det er vores ejerforening som har købt dem, er der kun ét års garanti.

Beskidte vandrør

Sådan lyder de første sætninger i en af de mange vrede mails nationen! har modtaget om uforståeligt høje vandregninger og vandforbrug. Mailen er sendt fra Nicolai M., der mener at firmaet Ista opfører sig som om de har monopol på vandmåling og vandafregning – og han vil gerne have lidt ’røre i andedammen’, så han kan finde ud af, hvor mange tilfredse Ista-kunder, der er. Og hvor mange utilfredse, der er. Hans mail – som nationen! har sendt til Ista sammen med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

Det ku' den gamle godt klare

- Ista siger, at i tilfælde hvor målere dør så hurtigt, så skyldes det ofte, at det er fordi der er vandrør der er beskidte.

- Ja, det kan da godt være de er lidt beskidte, men de gamle målere som sad der i forvejen, er jo aldrig døde.

- Og jeg har hørt fra folk, der arbejder med at installere og servicere Istas produkter, at de har meget at lave.

Er der andre med problemer?

- Jeg har hørt dem omtalt som ’det værste lort’ af en måler.

- Jeg synes det vil være spændende, at se om der er andre foreninger som har Ista, der ser samme problem, skriver Nicolai.

I anden mail nationen! har modtaget om vandmåling og vandregninger, er det også Ista, der bliver kritiseret:

- Jeg bor til leje og vi har også fået skiftet målere til Ista.

Mange skal af med flere penge

- Og nu er der mange, der lige pludselig skal af med flere penge i varme end i forhold til de tidligere år, skriver Carsten O. således og nationen! har på baggrund af de henvendelserne bedt Ista svare på, hvor mange af deres målere, der holder mere end 3 år, hvor mange gange, de har hørt at folks regninger er blevet højere efter at Ista-apparaturet er blevet installeret. Og om de selv er tilfredse med kvaliteten af deres målere.

Ingen svar og ingen hjælp

De spørgsmål svarer de ikke på, men de vil gerne fortælle, at de ikke har noget at gøre med de to 'vanvittige vandregning'-beretninger, nationen! har bragt tidligere om en boligbolk i Ishøj:

Så meget vand sluger min søn ikke (regning på 22.000 kr) og Danmarks reneste familie: Se vores vandregning(regninger på 58.000 og 70.000 kr

- Desværre kan vi ikke hjælpe.

- Østergaarden 9 i Ishøj er ikke kunde hos os, hvorfor vi ikke kender forholdene på ejendommen, og således heller ikke kan udtale os om dem, skriver Ista, men hvad med dig?