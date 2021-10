Ny vej: Bilister slipper for fartbøder

- Fair nok med nedsat hastighed, i bymidter og forbi skoler.

- Men på grund af en nataktiv flagermus?????

- Har folk fuldstændig tabt sutten i jagten politisk korrekthed?

Folk skal lige vænne sig til det

Sådan skriver Carsten M i en af de 33 kommentarer, der er skrevet på JP.dks Facebook-profil om Silkeborgs nye Nordskovvej.

Der er tre broer over Nordskovvej. Foto: Silkeborg.dk

Her er det nemlig den særlige damflagermus' aktivitet, der bestemmer hvor hurtigt der køres. Fra 15. marts til 1. november er det derfor kun tilladt at køre 50 km/t. Uden for denne periode vil fartbegrænsningen være 60 km/t.

50 km i timen kan også dræbe en flagermus

- Det er kun 10 dage siden, at vejen åbnede, så folk skal også lige vænne sig til det.

- Så vi har ikke udskrevet bøder endnu, siger Jens Ole Pedersen, vicepolitiinspektør i Silkeborg, til TV2 Østjylland, der også kan fortælle, at langt de fleste bilister på den nye vej faktisk burde have fået en fartbøde.

- Hvis den er så truet, skulle man måske ikke anlægge en vej lige gennem flagermuseland?

- De er da rimelig døde, hvis de bliver ramt med 50, så enten skal farten væsentligt ned - 20 km/t måske? - eller man skulle have sløjfet vejen helt til at starte med, hvis flagermusen er eneste argument, skriver Andreas J, men hvad tænker du?