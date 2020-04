Ny webshop jubler: Har ikke fået en krone i kassen

Michael og Erol fik coronaproblemer lige op til den planlagte åbning af deres film- og gaming-merchandise-webshop 10. marts - blandt andet kunne de ikke skaffe varer. Men efter 20 dages nedtur åbnede de alligevel - og det var en god beslutning, for de har fået ordrer for 65.000 kr.

- Vi har lanceret vores webshop 1. april.

- For på trods af kæmpe udfordringer og udskydninger som følge af covid-19, besluttede vi, at vi ikke kunne sidde på hænderne mere, og gik derfor live.

Kunderne får varer til juni

- Vi kan faktisk ikke sende noget afsted til kunderne før maj/juni.

- Så vi har åbnet op for tilmeldinger og giver så 20 % rabat.

Sådan indleder Michael D. en mail til nationen! om et coronalukket samfund, stakkevis af historier om virksomheder, som kæmper, afskediger medarbejdere og alt muligt andet negativt - og så selv sidde med den stik modsatte oplevelse.

Havde regnet med fem - fik 53

Michael har også læst om garnforretningerne Hobbii og Rito her på ekstrabladet.dk og synes, at han også vil bidrage til den positive stemning. For efter tre uger har responsen i hans og makkerens webshop lootfantasy.com, der sælger merchandise fra film og tegnefilm på abonnement, overgået alle deres forventninger.

- Vi har indtil videre fået en masse positiv feedback og mange nye abonnenter.

- Så på trods af corona så har folk faktisk tilmeldt sig og smidt penge efter et helt nyt koncept.

- Det kom bag på mig, men fik mig alligevel til, at trække på smilebåndet, skriver Michael, der havde regnet med at have fem-seks abonnenter i garnet efter to uger - men nu kan kigge på det tidobbelte.

- Vi havde reelt forventet at få en lille håndfuld abonnenter. Fem-seks stykker kun.

65.000 kr. er naturligvis ikke så meget - men vi er glade

- Men det er faktisk gået over vores forventninger, og vi ligger lige nu på 53, som har forudbestilt vores loot-bokse og tilmeldt sig.

- Det giver en omsætning på cirka 65.000 kr. - og selv om det naturligvis ikke er særlig meget, synes jeg, det er ret godt gået på kun 14 dage.

- Særligt når man tænker over omstændighederne og det faktum, at de først kan modtage deres pakker til sommer, skriver Michael til nationen!.

