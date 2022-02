Nybagt far fik chok i supermarkedets baby-afdeling

Nogle prisstigninger rammer hårdere end andre. nationen! har fået et brev fra en arbejdsløs familiefar, der synes, at en prisstigning på 25 procent på modermælkserstatning er meget meget voldsom

- Jeg er far til en lille dreng som bruger modermælkserstatning, nærmere bestemt Arlas 'Baby and me organic'.

Moderens produktion kom ikke op at køre

- At benytte modermælks erstatning er ikke et bevidst valg, tværtimod prøvede vi i flere måneder at få min kærestes produktion op at køre - men uden held!

- Forleden da jeg i mit lokale supermarked købte en dåse med modermælkserstatning kigger jeg med et chok på kvitteringen … prisen er steget med 25 %.

Tænkte det måtte være en fejl - men næh nej

Sådan indleder JC et brev til nationen! om at være far til et barn, der skal have modermælkserstatning – og være arbejdsløs. JCs kæreste – der i øvrigt er gravid – får SU, så pengene er små, og nu hvor Arla har sat prisen op fra 80 til 100 kr for en dåse, ja så er der noget, der kan mærkes i det lille hjem.

nationen! har spurgt Arla, hvorfor lige nøjagtig modermælkserstatningen har fået sådan et løft – og deres svar kan du læse nedenfor. JCs brev fortsætter nemlig således:

Og nu får en søn mere

- Min første indskydelse var at det var en fejl, men efterfølgende søgninger på nettet samt andre supermarkeds kæder ledte mig frem til, at den var god nok…. -Men hvordan kan man bare lave sådan en kæmpe stigning? Uden varsel?

- Vi er meget bekymrede, fordi vi har en ny søn på vej inden for de næste par uger.

Det kan ruinere os

- Og hvis han også bliver flaskebarn kan det ruinere os, skriver JC, og nationen! har spurgt Arla, hvorfor de sætter prisen op med 25 procent, og det svarer mejerigiganten - der tidligere torsdag iøvrigt kunne meddele, at deres overskud for 2021 ramte 17,7 milliarder kr - på sådan her:

- Det globale marked oplever lige nu store prisstigninger på bl.a. energi, transport og en række råvarer, som over en bred kam er med til at drive priserne på dagligvarer i vejret, herunder også mejeriprodukter, skriver Arla.

Ifølge Danmarks Statistik er de danske forbrugerpriser steget med 4,3 procent i januar i forhold til året før, så hvad tænker du?