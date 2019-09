Nye fordelingsregler: Slut med 'brune' gymnasier

Gymnasieelever skal møde hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet, mener regeringen, der vil gøre op med 'skæv' elevsammensætning for bl.a. at undgå parallelsamfund.

- Fordelingsudvalgene får mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler.

- Det kan for eksempel være karakterniveau fra folkeskolen, bopæl (for eksempel et udsat boligområde) efter en konkret vurdering.

Se også: De hvide skal i 1. H - du er brun, så du skal gå i 1.B



Elevsammensætning ude af balance

Sådan skriver undervisningsministeriet i en pressemeddelelse, der har overskriften 'Elevfordelingen på gymnasierne skal afspejle befolkningen'. Flere gymnasier oplever nemlig store udfordringer med en skæv elevsammensætning, og det mener undervisningsministeren kan give udfordringer for undervisningen og det sociale liv på gymnasierne. Det kan også på længere sigt presse sammenhængskraften i samfundet:

- Vi kan se, at der er steder, hvor elevsammensætningen er helt ude af balance.

- Regeringen mener, at det er afgørende for sammenhængskraften i vores samfund, at elever møder hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet.

Skoler skal afspejle befolkningen

- Det modvirker parallelsamfund og styrker fællesskabet og integrationen. Derfor er det et mål for regeringen, at skoler og ungdomsuddannelser afspejler befolkningssammensætningen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i pressemeddelelsen, der allerede har skabt en del debat på f.ex. DR Nyheders Facebook-profil:

- Hun (ministeren red) bærer en arv fra sin kommunistiske fortid, hvor partiet dikterede og befolkningen dukkede nakken og parerede ordrer.

- Hun er en fejlplaceret socialdemokrat der kan nå at udrette megen skade på samfundet, skriver Peter H. i en kommentar, der har fået 11 likes, og Emil A - der fører med 28 likes - er heller ikke begejstret for, at der nu skal fordeles elever efter nye metoder:

Hvad med at se hinanden som mennesker?

- Din karakter siger intet om dig som menneske.

- Skal vi ikke ta' og se hinanden som mennesker og ikke tal og produkter. Bare min mening :), skriver Emil, mens Zara L er en af de de eneste, der kan se noget positivt i udspillet:

- God ide...

- Altså lige med undtagelse af hvis mit barn bliver placeret i Albertslund...,skriver Zara, men hvad tænker du?

Se også: Har kun 3 etnisk danske klassekammerater: Alt det jeg går glip af