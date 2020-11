Nye kameraer virker: Bøder til gamle biler

Den nye lovgivning gav per 1. juli 2020 Miljøstyrelsen det primære ansvar for håndhævelsen af miljøzonereglerne overfor køretøjer, som kører i miljøzonerne. Der blev samtidig indført automatisk digital kontrol i miljøzonerne. Kontrollen er baseret på automatisk aflæsning af nummerplader med kameraer, der bruger nummerpladegenkendelsesteknologi. Denne teknologi hedder også ANPR (Automatic Number Plate Recognition) og bruges blandt andet til automatisk aflæsning af nummerplader, når køretøjer kører over Storebæltsbroen eller ind i parkeringsanlæg.

Automatisk aflæsning

I de 4 miljøzoner er der opsat en række kontrolpunkter, som ved den automatiske aflæsning af nummerplader kan fastslå, om køretøjer, der kører i miljøzonen, overholder miljøzonereglerne. Dette sker ved, at nummerpladeoplysningerne sammenstilles med oplysninger fra køretøjsregistre i Danmark og udlandet.

Hvis et køretøj, der ikke har lov til at køre i miljøzonen, bliver set ved et kontrolpunkt, udsteder Miljøstyrelsen en bøde (et administrativt bødeforlæg). Danske køretøjsejere modtager bøden i deres E-boks og udenlandske via almindelig brevpost. I henhold til den nye lovgivning er det Sund & Bælt, som indsamler køretøjsdata til brug for afgørelsen om eventuel udstedelse af et bødeforlæg.

