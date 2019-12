Nye kødtal: Danskere er ikke klimakorrekte

Den løftede pegefinger, der igen og igen har peget på, at kød er skidt for klimaet, bliver åbenbart mødt med en fuckfinger.

- Spiser det kød jeg har løst til og gør det med fornøjelse.

Sådan skriver Kasper H i en af de 334 kommentarer, der er skrevet i løbet af et par timer på Politikens Facebook-profil om en spritny undersøgelse fra den selvejende institution Madkulturen, der er nedsat af Fødevareministeriet for at styrke madkulturen i Danmark.

Sådan er vi: Gider ikke have skæld ud

Ifølge undersøgelsen indeholder 79 procent af danskerens aftensmåltider nemlig fortsat kød – i 2016 var det 75 procent; og i 2018 var der kød i 73 procent af danskernes aftensmåltider.

Og Kasper er ikke den eneste, der tilhører gruppen af danskere, der ikke opfører sig 'klimakorrekt'.

- Sådan er vi mennesker:

- Når vi får skældud bliver vi kontrære og Rasmus Modsat.

- Glæder mig til aftenens lasagne, skriver Rasmus W, mens Katrhine M kender masser af mennesker, der spiser mindre kød:

- Jeg er holdt helt op, og de fleste jeg kender spiser mindre kød end tidligere.

- Måske er der nogen klimaklovne, der spiser kilovis i trods, skriver Kathrine.

Direktør: Folk mangler værktøjer

Madkulturens direktør Judith Kyst siger til avisen, at 'danskeren rigtig gerne vil ændre deres madbaner i mere klimarigtig retning', men at det - når det bliver hverdag - ikke sker, fordi folk ikke har værktøjer til at ændre de gamle vaner:

- Derfor er der brug for mange flere initiativer, aftenkurser, kokkeskoler og madfællesskaber hvor vi kan lære at lave andre madretter, siger hun, men hvad siger du?