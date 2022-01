Nye nat-priser: Elbilsejere raser

Elbil-ladeselskabet Clever har mistet 50 kunder på to dage pga af deres nye afregningsmodel. Fremover bliver det dyrere at lade op om dagen.

- Det er en stor forringelse for alle kunder, der er nødt til at lade om dagen.

- Det er i hvert fald en dårlig løsning for os med Plugin-In hybrider, der også skal køre om aftenen - efter vi har brugt opladningsreserven på dagens arbejdskørsel.

- Pt. kører jeg til dagligt 100% på el, men dette vil tvinge mig til at køre benzinkørsel om aftenen, medmindre jeg vil være til grin for mine egne penge.

- Som det ser ud nu, så er det ikke et spørgsmål om jeg skifter leverandør, men alene et spørgsmål om hvornår…

Økonomisk uholdbart

Sådan skriver Kent T i en af de ret så vrede Trustpilot-anmeldelser elbil-ladeselskabet Clever har fået pga deres nye afregningsmodel, der træder i kraft pr. 1. april.

Kent synes at ændringen er en markant forringelse, da Clever fremover vil tilbagebetale penge for den strøm kunderne bruger på deres private elmåler ud fra et gennemsnit af EL-prisen i natperioden - hvor priserne er markant billigere.

Hidtil har afregningen sket efter hvordan priserne var gennemsnitligt i kvartalet et halvt år tidligere. Og Kent er langtfra den eneste, der har læst de nye betingelser og besluttet at opsige aftalen med Clever:

- Med den nye afregningform er det ikke økonomisk holdbart og (jeg) har derfor pr. dd opsagt min aftale, skriver Mike L. og Jeanet H kalder Clevers nye betingelser for en 'bombe':

- Det startede ellers så godt. Vi købte en hybrid-plugin i nov 21 og gennem forhandleren kunne vi få Clever ladeboks og et Clever Unlimeted abonnement .

- Vi tjekkede markedet før vi besluttede os og kom frem til at Clever var den udbyder, som kunne opfylde vores behov med den refusion de lovede og det at vi kunne lade om dagen til en fordelagtig pris ( vi kan nemlig kun lade om dagen).

- Vi sagde ja tak og fik installeret ladeboks den 27 dec 21 og alt forløb super godt. Vi var glade - men lykken varede kort.

- Vi føler os i den grad taget ved næsen og bondefanget, skriver hun.

Clever: Elnettet skal belastes mindre

Clever forklarer selv, at deres mål er at flytte opladningen af tusindvis af elbiler fra det tidspunkt, hvor belastningen af vores fælles elnet er stor, til ud på aftenen og natten, hvor belastningen er mindre, strømmen oftest er billigere og i højere grad stammer fra vedvarende energikilder - og Clever har lavet et par regneeksempler der viser, at deres kunder stort set skal betale det samme, som de gør i dag.

Se Clevers eksempler her.

Og 50 kunder har sagt farvel

nationen! har spurgt Clever, hvor mange af deres kunder, der har sagt deres aftale op efter den nye afregningsmodel er blevet meldt ud, og hvad de siger til kritikken og de har sendt dette svar:

- Det er altid trist, når kunder vælger at gå.

- Vi har kunne konstatere, at vi har fået 50 opsigelser fra vi sendte informationen ud tirsdag efter frokost til alle vores mange tusinder abonnementskunder, fortæller Line Gram fra Clevers kundeservice, men hvad siger du?