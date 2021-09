Nye regler: Forstår det ikke

Det er ikke længere et krav, men en anbefaling, at borgerne benytter et mundbind eller visir, når de bliver testet, oplyser Region Hovedstaden. Men Maria L. synes, mundbind på teststederne giver tryghed

- 26. august oplevede jeg - på Lyngby Stadion - at folk ikke mere skulle have mundbind på.

- På teststedet foretages der ellers hver dag pcr-test med potentielle smittede - og almindelige mennesker.

- Men folk stod folk i køen uden mundbind.

Sådan er reglerne nu

- De ansatte gjorde opmærksom på, at folk IKKE mere skal have mundbind på, da dette er nye regler fra Region Hovedstaden.

- Men et teststed kan jo være en smittebombe, og hver dag bliver nogle testet positive på testcentre i Danmark.

Sådan indleder Maria L. et brev til nationen! om coronasmitte og tryghed – og hendes undren over, at man nu ikke længere SKAL bære mundbind, når man skal testes.

Der er 825 nye smittede

Maria skriver, fordi personalet bare henviste til de nye regler, og det synes Maria er for 'billigt' sluppet. Hendes brev – som nationen! derfor i sidste sendte til Region Hovedstaden med et par opklarende spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- I dag er 825 testet positive.

- Og i andre lande er sikkerheden høj, og alle skal have mundbind på inde i podecentre.

- Hvorfor nu dette sløseri i Danmark?

- Et testcenter kan blive en decideret smittebombe uden mundbind.

Og det bør være trygt at blive testet

- Det bør være trygt for enhver borger at gå hen og blive testet.

- Også for borgere, der ønsker at hjælpe og tage hensyn i samfundet, skriver Maria, der selv arbejder med mange ældre mennesker og bl.a. bliver anbefalet at blive testet en gang om ugen.

Nationen! har derfor spurgt Region H, hvorfor de har afskaffet mundbindskravet ved testcentrene – og hvad de siger til, at en borger er utryg, når folk i test-køen ikke bærer mundbind? Og Region Hovedstaden svarer, at de følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mundbind:

Det er som sagt ikke længere et krav

- Det er ikke længere et krav, men en anbefaling, at borgerne benytter et mundbind eller visir, når de bliver testet.

- Det vigtigste er og har hele tiden været, at folk holder afstand til hinanden.

- Hvis der kommer borgere uden mundbind eller visir, vil de som oftest blive tilbudt et af personalet.

- Men det er som sagt ikke længere et krav, skriver Region Hovedstaden og henviser mundbinds-interesserede til at læse mere om regler og anbefalinger her