Nyklippet og flov: Tør ikke se frisør i øjnene

Frisører må gerne køre hjem til kunderne, men det synes en frisør i Holstebro er usolidarisk. Og noget tyder på, at de hjemmeklippede heller ikke er helt stolte over deres nyklippede hår.

- Ja, luk så de frisørsaloner op!

- Vi er jo nogen, der har brug for at se præsentable ud på jobbet.

- Og det er svært med en korthårsfrisure, der skulle have været klippet for 3 mdr siden!

De kigger ned eller den anden vej

Sådan skriver Marna L i en kommentar til Dagbladet Holstebro-Struers interview med en corona-lukket frisør i Holstebro - Rikke - der fortæller, at hun møder kunder på gaden. Kunder, der er nyklippede:

- Når jeg er kommet forbi dem, vender de blikket ned eller kigger den anden vej.

- Frisørerne ved også godt, at de bliver udskældt for ikke at være solidariske, siger hun til avisen, og på avisens Facebook-profil har mere end 200 blandet sig i debatten. En af dem er Jannie:

Det kan jeg godt forstå

- Jeg kan godt forstå at de kigger væk.

- Jeg venter med længsel på at min søde og dygtige frisør kan åbne igen.

- Jeg har også set frisører på nettet, der tilbyder at køre ud.

- Gad vide om en del af de kvindelige ministre og damerne fra regeringens støttepartier benytter sig af det. De er så fine nyklippede og har flot tegnede bryn, skriver Jannie, og Heidi O. synes også frisørerne har fortjent at kunderne venter:

- Selv om jeg og selvfølgelig mange andre også gerne vil klippes, så venter jeg gerne til der åbnes op.

Jeg klarer den med lak og elastikker

- Jeg klarer den bare med diverse hjælpemidler som fladjern, hårlak, hårbånd og elastikker til jeg kan komme til frisør igen...

- Lad os nu stå sammen, og få det bedste ud af det til der åbnes op igen, skriver Heidi, men hvad tænker du?