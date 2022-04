Nyskilt bilejer snydt: Det er ikke en elbil

Hvis Henrik havde haft en elbil - og ikke var blevet skilt - kunne han have tjent 46.898 på et leje sin bil ud. Men han er lige blevet skilt og ejer en benzin-bil, så han bliver snydt for cirka 10.000 kroner

- Jeg er blevet skilt for nylig.

- Det er som bekendt hårdt for økonomien, og jeg lejer derfor min bil ud via Gomore for at få lidt ekstra indtægt.

Sådan indleder Henrik J. et brev til nationen! om det han kalder en ’uhensigtsmæssighed’ i skattesystemet, han synes bliver ignoreret.

Skævdeling undrer mig

Henrik har nemlig opdaget, at hans bil – som ikke er en el-bil – bliver snydt i skat. Og selv om han har skrevet til . samtlige skatteordførere i Folketinget og skatteministeren, har det ikke hjulpet. Så nu prøver han nationen!, og nedenfor kan du se, hvad skatteministeren siger. Henrik brev fortsætter nemlig således:

- Jeg får et bundfradrag på 10.800 kr. pr. år ved udlejning af min bil.

- Hvis jeg havde haft en elbil havde det været på 20.300 kr. Og hvis jeg stadig havde boet med min ex-kone havde bundfradraget været på 40.600 kr.

- Der er lang vej fra 10.800 kr til 40.600 kr, og det er dermed de økonomisk stærke familier med råd til elbil, og som ikke har været igennem en ubehagelig livsomvæltning som en skilsmisse, der høster langt de største fordele.

Skatteministeriet: Det er en gammel aftale

- Den skævdeling undrer mig og jeg tænker det gøres på en anden og mere retfærdig måde, skriver Henrik, og nationen! har bedt skatteministeren forklare, hvorfor Henrik skal snydes for fradrag, fordi han er skilt og ikke har elbil. Og Skatteministeriet har sendt dette svar:

Det skal være mere attraktivt

- Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har med Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 ønsket at gøre det mere attraktivt at dele nul- og lavemissionsbiler og gøre bedre brug af de nuværende nul- og lavemissionsbiler.

- Derfor er det deleøkonomiske bund‐fradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler forhøjet fra 10.700 kr. (2021-niveau) til 20.000 kr. (2021-niveau) om året fra og med indkomståret 2021, oplyser skatteministeriet, men hvad tænker du?