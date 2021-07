Nyskilt: Må leve af 'lommepenge'

- Jeg er lige blevet skilt.

- Min mand har altid haft en god indkomst og min løn (var) 'lommepenge'.

- Nu skal jeg leve af min løn, det kan jeg ikke i København.

- Jeg er derfor på jagt efter et andet evt. ufaglært job.

- Poder? Vikar i folkeskolen?

Har stemt nej begge gange

Sådan skriver Susanne, der er 53 år og nu bor alene, til nationen! om grunden til at hun strejker for højere løn til hende selv og hendes sygeplejerske-kolleger.

Susanne har en bruttoløn på knap 31.000kr - incl pers. tillæg, weekend og vagttillæg. Og hun synes hun er mere værd. Hendes brev, som du gerne må dele til alle, der interesserer sig for det offentlige sundhedssystem, fortsætter nemlig således:

De fem procent skulle finansiere overarbejde

- Jeg har arbejdet som sygeplejerske siden 1993.

- Personligt stemte jeg nej (til overenskomstoforslaget, der ville give en lønstigning på cirka 5 procent de næste tre år red) begge gange.

- Det gjorde jeg fordi det gik op for mig, at vi ud af de 5% lønstigning der bliver skrevet så meget om i medierne selv skal finansiere alt det overarbejde og ekstra betaling, som der er brugt til sygeplejersker under coronakrisen.

Og så er der noget negativ regulering

- Desuden er der også noget med en negativ regulerinsordning i forhold til det private arbejdsmarked, som også vil give os mindre lønstigning de næste 3 år.



-Regeringen har puttet så mange penge ud i samfundet, men fordi vi som sygeplejersker samvittighedsfuldt har taget en ekstra tørn bliver vi 'trukket' i løn de næste 3 år,skiver Susanne, men hvad tænker du?