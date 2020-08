Nyt a-kraftværk gør naboer bange

- En trussel mod vores lands sikkerhed, vores borgeres sundhed og vores miljø.

Sådan sagde Litauens præsident Gitanas Nauseda, da det nybyggede akraftværk Astravets i nabolandet Hviderusland modtog atombrændsel til den første af to reaktorer for bare 10 dage siden.

45 kilometer fra hovedstaden

Astravets ligger nemlig kun 45 kilometer fra Lituaens hovedstad Vilnius, og præsidentens kritik blev fulgt op af et tweet, hvor han kaldte projektet for 'uansvarligt' og opfordrede EU-landene til at stille krav til det nye atomkraftværk.

Ifølge Aljazeera.com vil Litauen nu forbyde import af elektricitet til Vilnius fra Hviderusland, der satser på at det nye atomkraftværk kan levere op mod en tredjedel af landets elektricitet fra 2022.

Masser af akraft-planer

Udover atomkraftværket i Hviderusland, regner Finland også med at sætte gang i et nyt akraftværk i løbet af de næste seks måneder. Og i Polen, Tjekkiet og Rumænien, er der store planer om at bygge reaktorer, men hvad tænker du?

