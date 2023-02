Nyt a-kraftværk lover billig strøm

I Danmark har Novo-boss Lars Rebien netop sat ild til atomkraftdebatten. I Sverige vil den nye regering satse stort på atomkraft, og på tirsdag tænder Finland for deres nye kæmpe atomkraftværk. I dag meddeler et firma i Estland så, at de har indgået en aftale om at bygge Europas første mini-reaktor. Prisen pr. kilowatttime kan ende på 45 øre

- Denne specifikke reaktormodel er meget mindre end dem, der bruges i vores nordlige naboers atomkraftværker.

En overkommelig og stabil pris

- Det giver større sikkerhed, lavere omkostninger og kortere byggetid.

- Samtidig er det muligt at tilbyde forbrugerne ren strøm til en overkommelig og stabil pris.

Sådan siger Kalev Kallemets, administrerende direktør i Estlands Fermi Energia i dag i en pressemeddelelse om den aftale, han netop har indgået med energi- og industrigiganten GE Hitachi (GE står for General Electric red.) om at bygge et mini-atomkraftværk.

Kan levere strøm til 300.000 husstande

Modellen hedder BWRX-300, koster i omegnen af 10 milliarder kroner at bygge og det kan levere strøm til cirka 300.000 husstande.

GE Hitachis ledelse har tidligere udtalt, at deres lille værk kan lave strøm, der koster 60 dollars pr. Mvh eller 45 øre for en kilowatttime. Firmaet er iøvrigt netop gået i gang med konstruktionen af den første BWRX-300 i Ontario i Canada.

74 små reaktorer i Polen?

I Estland er det planen, at den lille reaktor skal stå klar i 2031. Og åbenbart ved direktør Kalev også en del om, hvad energiselskaber i andre europæiske lande går og drømmer om. F.ex nævner han i pressemeddelelsen, at Polen vil bygge 74 små atomreaktorer:

- Polske, svenske og andre europæiske virksomheder - der også har valgt BWRX-300 - giver os sikkerhed for, at kompetencen og forsyningskæden for den valgte teknologi er tilstrækkelig i Europa, siger Kalev, der nu skal have Estlands politikere til at give lov til byggeriet, men hvad siger du?

