Nyt dagsgebyr truer 50.000 danske køretøjer: Det kan selvfølgelig løbe op

Et nyt gebyr på 250 kr. pr. dag skal få ejere af uforsikrede køretøjer til at købe en forsikring eller afmelde deres køretøj

- Man bliver pålagt et gebyr på 250 kr. for hver dag, man ikke har en ansvarsforsikring på sit køretøj.

- Dette kan selvfølgelig løbe op, hvis man ikke foretager sig noget som helst.

- Det er muligt at få en afdragsordning, hvis man har afmeldt sit køretøj.

Fristen er udsat til 24. januar

Sådan lyder det fra DFIM, der i december sendte brev til de cirka 50.000 danskere, der står registreret som ejere af et køretøj, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring. Lige under 12.000 af køretøjerne er personbiler eller varevogne. 3000 er MC'ere, 2300 er traktorer og den helt store gruppe på cirka 26.000 er knallerter:

Aner ikke, hvor mange penge der kommer i statskassen

Den nye lov om dagsgebyr ved manglende ansvarsforsikring trådte i kraft 1. januar, men fordi flere tusinde har kontaktet myndighederne, er fristen for at få tingene bragt i orden forlænget til 24. januar.

- Vi kan i dag ikke vide, hvor meget vi kan få ind i gebyrer.

- Vi håber, at så mange som muligt, der ejer eller bruger et køretøj, også vælger at købe den lovpligtige ansvarsforsikring – alternativt skiller sig af med køretøjet og får det afmeldt hos Motorstyrelsen, skriver DFIM til nationen!, der har spurgt, om vi må se en af de henvendelser, DFIM har modtaget. Og det måtte vi godt:

Ejer slet ikke den MC mere

Det er stadig dit problem

Kørte uden ansvarsforsikring - foreløbig regning på 19.000

nationen! har også talt med en person, der for to år siden kørte ind i en anden bil. Hans bil var ikke ansvarsforsikret, og derfor er det ham, der hænger på regningerne for skaderne, der foreløbig er løbet op i 19.000 kr.

Kender du nogen, der kører bil, knallert, MC eller traktor uden ansvarsforsikring?

Sådan slipper du for at betale det nye gebyr Det skal du gøre inden den 24. januar, hvis du ikke længere er ejer eller bruger af et køretøj: Afmeld køretøjet hos Motorstyrelsen via Skat.dk Indsend kvittering fra Motorstyrelsen til gebyr@dfim.dk Hvis du ønsker at beholde dit køretøj, men som ikke er ansvarsforsikret, skal du hurtigst muligt inden den 24. januar kontakte et forsikringsselskab og købe en forsikring. Det skal du gøre, hvis du fra og med den 24. januar ikke har gjort noget og derfor bliver opkrævet et dagsgebyr: Sørg for at afmelde dit køretøj hos Motorstyrelsen, hvis du ikke længere er ejer eller bruger af køretøjet. Betal de skyldige gebyrer og køb derefter en ansvarsforsikring, hvis du ønsker at fortsætte som ejer eller bruger af køretøjet. Opkrævningen af dagsgebyr stopper, så snart DFIM har modtaget kvittering for, at køretøjet er afmeldt hos Motorstyrelsen.

Men man kan til enhver tid aflevere nummerpladerne og afmelde ens køretøj hos Motorstyrelsen, og dermed stopper yderligere opkrævning.

Man skal have betalt alle skyldige gebyrer, før man kan købe en ansvarsforsikring på sit køretøj. DFIM opdaterer løbende sine it-systemer, så ingen vil blive opkrævet yderligere dagsgebyr, så snart de har enten afmeldt deres køretøj eller købt en ansvarsforsikring. Kilde/læs mere: dagsgebyr.dk