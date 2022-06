Nyt Lalandia: Det er for sent

Akademiraadet advarer kommunerne mod at give lov til nye turisme-projekter i kystlandskabet. Det nye Lalandia bliver f.eks. sammenlignet med en fabrik

- Fedt futuristisk byggeri.

- Der er rigtig rigtig meget kyst i Danmark, så det går nok altsammen.

Folk kan slappe af med ungerne

Sådan skriver Morten A. i en af de ret få positive kommentarer, som det spritnye Lalandia i Søndervig ved Vesterhavet har fået på Jyllands-Postens Facebook-profil. Mere end 300 har blandet sig i debatten, de fleste er glade for ordet øjebæ, men Morten er ikke den eneste, der ligesom de lokale politiker og Lalandia selv synes, badelandet ligger helt fint:

- Jeg ser arbejdspladser og et sted, folk kan komme og slappe af med deres unger.

- Det er da nice, skriver Jette T. i en anden kommentar, og Stefan A. er også på fan-siden.

Fabrik: Producerer glade danskere

- Det er en fabrikshal ... den producerer glade danskere i en hektisk hverdag og tilmed turisme, skriver han.

Og ordet fabrikshal er ikke tilfældigt.

Akademiraadet - der er statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter - har nemlig modtaget flere henvendelser om 'byggeprojekter relateret til turisme i det danske kystlandskab' fra bekymrede borgere. Og i et åbent brev giver rådet Lalandia denne sviner:

Det bidrager ikke

- Det er ikke altid, at lokale investorer og politikere kan gennemskue konsekvenserne af deres beslutninger, før det er for sent.

- I mange mindre kommuner er ressourcerne til planlægning af byer og landskaber beskedne, og ambitiøse investorers forslag kan umiddelbart fremstå som positive bidrag til kommunens udvikling og økonomi.

Lalandia har taget hensyn

- I Søndervig er det, der planlægges, fabrikslignende haller, der rummer vandlande og andre forlystelser uden på nogen som helst måde at bidrage til omgivelserne, skriver rådet således.

Nationen! har spurgt Lalandia, hvad de siger til kritikken, og de har svaret, at de faktisk har taget hensyn til den vestjyske natur ved opførelsen af badelandet i Søndervig. Bl.a. ved materialevalg på facaden - og ved valg af farver på vandrutsjebanen, der er ændret i forhold til andre badelande.