Nyt projekt: 'Der må være stemmer i det'

- Dejligt med god opbakning.

- Og glædeligt at flere og flere kan se de åbenbare muligheder ved at knytte de to landsdele sammen.

Stærk øst-vest-akse

Sådan skriver John L i den ene af de to kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkysten.dk om at formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, og tidligere Energi, forsyning og klimaminister Lars Christian Lilleholt fra Venstre, nu melder sig på banen som bro-tilhængere.

Udsigt til ny bro til 10 mia: Rikke er tænderskærende rasende

Langt fra hinanden i dag

Det er en bro mellem Als og Fyn, det handler om - en bro, der ifølge støtterne kan gøre Danmarks øst-vest akse markant stærkere og mere robust. Og samle to landsdele, der 'nok er geografisk tætte og har historiske bånd, men som i dagligdagen anno 2020 er meget langt fra hinanden', som det hedder på hjemmesiden AlsFynBroen.dk:

Skub i valgkredsen

- Jeg ser frem til at blive en del af et projekt, der kan sætte skub i væksten, beskæftigelsen og udviklingen i min valgkreds, og som samtidig kan få stor betydning for sammenhængen mellem Øst- og Vestdanmark, siger Pernille Vermund, der i sidste uge kunne notere at Nye Borgerlige stod til 10 procetnt af stemmerne i en Megafonmåling. Og på avisens Facebook-profil reagerer Søren K således:

- Uha, der må være stemmer i det, skriver Søren K. mens Jan N kun skal bruge tre ord for at komme med sin mening om det 22,4 milliarder kroner dyre bro- og vejbyggeri:

Totalt tåbeligt

- Totalt tåbeligt projekt, skriver Jan.

Det er Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, der står bag AlsFynBroen, og de opfordrer Folketinget til at beslutte en forundersøgelse af en bro mellem de to landsdele i forbindelse med de kommende infrastrukturforhandlinger, men hvad tænker du?