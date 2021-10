Nyt sorteringsproblem: Tyndskid

- Det er så noget som eksem og diarré, der er de gængse symptomer.

- En lang udsættelse for disse mikroorganismer resulterer også i, at man vedvarende har dårlig mave.

- Det tror jeg, at alle skraldemænd og alle der arbejder med skrald kender alt til.

Mikroorganismer har bedre tid

Sådan siger Kim Brede Wagner, direktør i Ressourceindsamling A/S til TV2 Lorry, om den 'Skraldet er levende'-kampagne Arbejdstilsynet netop har sat gang i - samtidig med, at man vil undersøge skraldemændenenes arbejdsvilkår med de nye sorteringsregler.

Lungerne er også i fare

I Danmark sorterer vi nemlig vores skrald langt mere end tidligere. Og det betyder, at hver enkelt container tømmes sjældnere, og usynlige mikroorganismer, som bakterier og svampe, har bedre tid til at udvikle sig. Og når beskidt plastik og metal ofte bliver smidt i containere uden at være forsvarligt pakket ind i affaldsposer, så bakterierne kan flyve rundt, så er det at skraldemændene må melde sig syge.

- Mikroorganismer kan give dårlige lungefunktion over længere tid.

- Men lungefunktionen kan også falde fra mandag til fredag, siger Anne Mette Madsen, forsker hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til Arbejdstilsynet, men hvad siger du?