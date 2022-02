Nyt studie: Kan du heller ikke få corona?

Har du undret dig over, at du ikke har fået corona? Nyt studie har måske forklaringen.

- Der er ingen af os fire, der har haft Corona.

- Min pige går i 7., og der falder de andre elever som fluer rundt om hende, men nej, ikke hende.

- Min søn går i 4. og er også blandt de sidste ikkesmittede.

- Og vi er ikke vaccineret.

- Vi føler os lidt trængt op i en smittekrog, men der sker intet.

Tyder på betydelig immunitet

Sådan skiver Linda J i en af de 1900+ kommentarer, der er skrevet på TV 2 Nyhedernes facebookprofil om et studie, der viser, at folk, der har været forkølede, har fået en vis grad af immunitet over for covid-19, fordi forkølelsen har givet mange T-celler. Og T-celler er en del af immunforsvaret:

- De, der ikke tester positive efter kraftig eksponering, har nogle T-celler, som reagerer mod en række coronavirus.

- Noget tyder endda på, at de har betydelig immunitet mod SARS-CoV-2, siger professor Søren Paludan Riis fra Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet til TV 2. Og understreger dog, at det nye studie ikke betyder, at man bare skal blive forkølet for at få immunitet.

Jeg har haft det - min mand har ikke

- Min mand, min søn og min ældste hjemmeboende datter har undgået at få corona - trods det at jeg selv og vores mindste datter har haft corona uden symptomer, skriver Dorthe P. i en anden af de mange kommentarer, men hvad med dig?