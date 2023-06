Nyt udstyr til el-cyklen: Røgalarm

Beredskabsstyrelsen har et godt råd til de 300.000 danskere, der ejer en el-cykel: Ha' en røgalarm i det rum, hvor der oplades

- Min oplader blev utrolig varm.

- Meget varm.

- Så jeg holder godt øje.

21 danske cykelbrande siden 2018

Sådan skriver Lissie D. i en af de 114 kommentarer, der er skrevet på Ekstrabladets Facebook-profil om cykelbatteri-branden i New York mandag, der kostede fire mennesker livet.

Det var brand nummer 108 i år af den type i storbyen, og det lokale politi, NYPD, beder nu folk om at holde opsyn, når de lader. Og undlade at bruge forlængerledninger:



Faren skal være ultralav

- Tror det er de færreste, der sidder hele natten i garagen og holder øje med opladning af elbilen eller andet.

- Det skal laves så sikkert at faren er ultra lav, skriver Thomas C. i en anden kommentar, og faktisk er den danske beredskabsstyrelse ifølge DR meget opmærksomme på batteri-brand-problemet. Og helt trygge ved den sikkerhedsstandard, vi har i Danmark:

Annonce:

To bygninger og en losseplads

- I takt med øget udbredelse af transportmidler med litiumion-batterier har brande relateret til disse produkter også løbende fået opmærksomhed.

- I 2020 nedbrændte eksempelvis to bygninger på Als, da batteriet på en el-cykel brød i brand, og i august 2022 var et ikke-affaldssorteret litiumion-batteri årsag til en omfattende brand på en genbrugsplads uden for Roskilde.

- I udlandet førte eksempelvis en brand i et el-løbehjul i Londons undergrundsbane i november 2021 til, at det ikke længere er tilladt at medbringe disse i Londons undergrundsbane og busser, hedder det således i analysen - BRANDE I MINDRE LITIUMION-PRODUKTER - fra Beredskabsstyrelsen fra efteråret.

Rigtig god ide med røgalarm

En analyse, der indeholdt statistik og fik disse ord med på vejen fra beredskabets analaysechef:

- Der kører over 300.000 elcykler rundt på de danske veje.

- I det lys går der heldigvis sjældent brand i produkterne.

- Men ikke mindst fordi flere oplader batterier om natten af hensyn til prisen på el, er det en rigtig god idé at have en røgalarm i det rum, hvor der oplades, lød opfordringen fra Frederik Prytz-Grønfeldt.