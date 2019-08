Nyvalgt politiker klager over fråds: Får 695.000 hver måned

Partierne på Christiansborg modtager mange millioner hver år i partistøtte - nu fortæller en af de nyvalgte, at de ikke kan bruge dem.

- Nu er der jo store problemer med ressourcer til politi og til sundhedsvæsenet.

- Der bliver skåret i alt indenfor sygdom.

- Det er jo svimlende beløb som politikerne har i hænderne. Hvor mange operationer kunne det ikke genererer, flere pædagoger, bedre tid hos praktiserende læge mm.

- Vi har virkeligt fået et syg samfund hvor politikere kun hytter deres eget skind.

Billigere og bedre

Sådan skriver Lisbeth H i en populær kommentar (17 likes) på DR Nyheders Facebook-profil om det økonimiske problem, Nye Borgerlige peger på i dag. Partiets folketingsgruppe - som netop er rykket ind på Christiansborg og består af fire mandater - får nemlig hele 695.000 kr i støtte hver måned - udover løn. Og så mange penge kan de slet ikke bruge:

- 695.000 kr. hver måned. Det kommer vi ikke til at bruge.

- Vi mener godt, det kan drives billigere og bedre.

- Når politikerne mener, at samfundet skal effektivisere, så skal politikerne også selv gøre det, siger Lars Boje Mathiesen, der er Nye Borgerliges finans- og frihedsordfører til DR Nyheder, der også har talt med DF, der giver Nye Borgerlige ret. Og med Radikale og Alternativet, der godt kan finde ud af bruge pengene:

Demokratiet koster

- Jeg vil gerne diskutere den måde, vi bruger pengene på, men demokrati koster penge, siger Jens Rohde fra de Radikale således, og kigger man på den debat, meldingen fra Nye Borgerlige har skabt på Facebook, så er meningerne da også delte:

- Er det ikke bedre at staten betaler i stedet for, at vi risikerer politikere der er i lommen på kapitalinteresser?

- Politikere i pengenød er farlige og lette ofre for korruption. Hvis partiet ikke kan bruge pengene selv kunne de jo give dem til nogle af dem deres politik går ud over, skriver Søren K f.ex., og Peter M fortsætter:

De får penge fra erhvervslivet

- Med sine egne og erhvervslivets millioner i ryggen kan hun (Pernille Vermund red) jo sagtens spille smart i den sag, skriver han.

De nyeste tal for gruppestøtte er fra 2017. Her fik partiernes folketingsgrupper til sammen 179 millioner kroner, og ifølge DR bliver det beløb sat op med yderligere 52 millioner, men hvad tænker du?