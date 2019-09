Odds på Greta eksploderer: Kan følge efter Obama

For nogle måneder siden fik man pengene 2,25 gange retur, hvis man satte dem på Greta Thunberg som modtager af Nobels Fredspris. Måske man skulle have satset.

- Jeg synes hun skal holde en pause fra voksenlivet og leve som en helt almindelig pige.

Sådan skriver Eva L i den pt mest populære (187 likes) af de 611 kommentarerer, der er skrevet på svenske Expressens Facebook-profil om at Greta Thunberg nu er kæmpefavorit til at følge i f.ex. Obamas fodspor som modtager af Nobels Fredspris.

Screenshot. Odds d. 26. september

Se også: Greta Thunberg modtager alternativ nobelpris og 500.000 kroner

Selvfølgelig skal Greta have prisen

Og Eva er ikke den eneste, der synes at en 16-årig burde lade FN være FN, og bruge lidt tid med nogle jævnaldrende:

- Nej, det er kommer for langt ud nu.

- Synes hun skal gå i skole med sine kammerater, skriver Suzanne C, mens Yvonne C er enig med odds-sætterne hos f.ex. Unibet, der i dag har Greta til odds 1,15 som fredsprismodtager. I juni var oddsene 2,25:

Screenshot. Odds d. 17. juni.

- Selvfølgelig skal fredsprisen gå til Greta, skriver Yvonne, der har fået 51 likes.



Er hun orakel eller klimatosse?

nationen!-debattøren Stormuftien - som ret sikkert ikke synes Greta skal have en af de mest prominente priser i verden - har bedt om at Greta kommer til afstemning her på siden. Han har sendt denne tekst og formuleret en afstemning:

- Greta Thunberg ved at masseudryddelsen kommer om 13 år.

- Hendes autistiske evner giver hende en overnaturlig indsigt i fremtiden.

- Greta Thunberg beskylder Frankrig, Tyskland, Tyrkiet, Argentina og Brasilien for at være inaktive i forbindelse med den globale opvarmning.

- Ligesom hun beskylder alle de vestlige ledere for at have stjålet hendes barndom.

- Greta Thunberg har sendt en juridisk klage til FN's Børnekonvention, hvor hun klager og dette.

- Den franske præsident var ikke videre begejstret for Thunbergs initiativ, som han overfor Europe 1 kalder meget radikalt, og Macron advarer videre imod, at det kan støde lande fra sig i kampen for at forbedre klimaet, skriver Stormuftien, der gerne vil høre hvad du synes?